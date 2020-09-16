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Новини Тернополя 

Травмпункт у Тернополі відновив ургентну службу

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 «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»  повідомляє, що від 14 вересня  для забезпечення належного рівня цілодобової екстреної невідкладної медичної допомоги жителям Тернопільської міської територіальної громади у зв’язку з розгортанням додаткових ліжок для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19 у лікувальних закладах міста, КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» відновила ургентну службу.

А саме, повернувся до звичної роботи травмпункт (режим роботи 24/7), запрацювали на повну силу відділення хірургії та травматології.

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