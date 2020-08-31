Офіційна інформація. 31 серпня підтверджено 149 випадків зараження COVID-19 у Тернопільській області
Станом на 31 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 6007 випадках діагноз лабораторно підтверджений (5571 випадок – дорослі, 436 випадків – діти), з них 70 летальних та 1 летальний випадок мешканець Івано-Франківської області, який був госпіталізований у важкому стані в Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр. Видужало 3063 особи.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 1642 (745 одужало, 7 летальних, 890 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 336 (119 одужало, 5 летальних, 212 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 82 (30 одужало, 1 летальний , 51 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 278 (130 одужало, 2 летальних, 146 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 293 (119 одужало, 2 летальних , 172 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 180 (65 одужало, 8 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 107 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 307 (167 одужало, 5 летальних, 135 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 89 (42 одужало, 47 продовжують хворіти);
– Козівський район – 167 (88 одужало, 2 летальних, 77 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 506 (447 одужало, 8 летальних, 51 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 179 (134 одужало, 45 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 357 (260 одужало, 6 летальних, 91 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 104 (47 одужало, 1 летальний , 56 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 25 (9 одужало, 3 летальних, 13 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 210 (70 одужало, 2 летальних , 138 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 492 (203 одужало, 4 летальних, 285 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 498 (172 одужало, 4 летальних , 322 продовжують хворіти);
– Шумський район – 262 (216 одужало, 10 летальних, 36 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 48 осіб;
проведено 1128 досліджень методом ПЛР;
підтверджено 149 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (56 осіб)
Бережанський район (3 особи):
• м. Бережани –3
Бучацький район (1 особа):
• с. Стінка – 1
Гусятинський район (3 особи):
• м. Хоростків – 1
• с. Глібів – 1
• с. Яблунів – 1
Заліщицький район (10 осіб):
• с. Нагоряни – 7
• с. Добрівляни – 2
• м. Заліщики – 1
Збаразький район (2 особи):
• с. Заруддя – 1
• с. Чернихівці – 1
Зборівський район (8 осіб):
• м. Зборів – 7
• с. Млинівці – 1
Козівський район (6 осіб):
• смт Козова – 2
• с. Криве – 1
• с. Теофіпілка – 1
• с. Денисів – 1
• с. Таурів – 1
Кременецький район (7 осіб):
• м. Кременець – 5
• с. Ридомиль – 1
• с. Великі Березці – 1
Лановецький район (1 особа):
• м. Ланівці – 1
Монастириський район (29 осіб):
• м. Монастириська – 4
• сел. Коропець – 17
• с. Савелівка – 1
• с. Горішня Слобідка – 1
• с. Горожанка – 1
• с. Бертники – 1
• с. Світле – 1
• с. Красіїв – 1
• с. Вербка – 2
Підволочиський район (2 особи):
• м. Скалат – 1
• с. Панасівка – 1
Теребовлянський район (15 осіб):
• м. Теребовля – 14
• с. Острівець – 1
Тернопільський район (2 особи):
• с. Біла – 1
• с. Настасів – 1
Чортківський район (4 особи):
• м. Чортків – 2
• с. Калинівщина – 1
• с. Ридодоби – 1