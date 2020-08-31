Офіційна інформація. 31 серпня підтверджено 149 випадків зараження COVID-19 у Тернопільській області

Станом на 31 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 6007 випадках діагноз лабораторно підтверджений (5571 випадок – дорослі, 436 випадків – діти), з них 70 летальних та 1 летальний випадок мешканець Івано-Франківської області, який був госпіталізований у важкому стані в Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр. Видужало 3063 особи.