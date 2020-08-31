10:00 | 31.08.2020
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Новини Тернополя 

Відомий український музикант з Тернополя створив унікальну дитячу бандуру

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Український бандурист-вокаліст, композитор, член Національної спілки кобзарів України, заслужений артист України, знавець харківського способу гри на бандурі Дмитро Губ’як повідомив на своїй сторінці про завершення роботи над створенням нового музичного інструменту, – пише Терен.

– У мене сьогодні подвійне свято. Нині народилася ще одна, дитяча бандура. Вона – київського типу без механізму, яку ми разом з Олегом Мельником та Віктором Рубаєм змайстрували на базі харківської бандури «МРІЯ», – пише Дмитро Губ’як. 

За його словами, бандура вагою у 3 кг 900 гр має повний діапазон  від «До» великої октави до «Ля» третьої, при цьому мензура струн, як у «дорослого»  інструмента.

Що це, напевно, круто, мабуть, добре знають фахівці, ми ж просто порадіємо за талановитого бандуриста й побажаймо, аби спів та виконані ним мелодії й надалі зворушували його шанувальників .

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