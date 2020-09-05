Офіційна інформація: 5 вересня підтверджено 225 випадків зараження COVID-19 та два летальних випадки у Тернопільській області
Станом на 05 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 7055 випадках діагноз лабораторно підтверджений (6558 випадків – дорослі, 497 випадків – діти), з них 82 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 3353 особи.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 1886 (827 одужало, 10 летальних, 1049 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 404 (158 одужало, 6 летальних, 240 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 119 (33 одужало, 2 летальних , 84 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 345 (141 одужало, 4 летальних, 200 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 377 (137 одужало, 2 летальних , 238 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 243 (83 одужало, 8 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 152 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 343 (184 одужало, 5 летальних, 154 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 126 (46 одужало, 80 продовжують хворіти);
– Козівський район – 203 (99 одужало, 2 летальних, 102 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 523 (453 одужало, 9 летальних, 61 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 192 (138 одужало, 54 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 380 (268 одужало, 6 летальних, 106 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 122 (53 одужало, 1 летальний, 68 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 28 (10 одужало, 3 летальних, 15 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 272 (86 одужало, 2 летальних, 184 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 587 (227 одужало, 4 летальних, 356 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 616 (191 одужало, 5 летальних , 420 продовжують хворіти);
– Шумський район – 289 (219 одужало, 12 летальних, 58 продовжують хворіти);
За попередню добу:
– видужало 70 осіб;
– проведено 848 досліджень методом ПЛР;
– підтверджено 225 випадків зараження вірусом COVID-19.
– зареєстровано 2 летальних випадки – жінка 52 р. Бучацький район с. Жизномир, чоловік 66 р. м. Бучач
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (58 осіб)
Бережанський район (15 осіб):
• м. Бережани – 9
• с. Жуків – 1
• с. Волиця – 1
• с. Стриганці – 2
• с. Літятин – 2
Борщівський район (3 особи):
• с. Ланівці – 2
• с. Кривче – 1
Бучацький район (17 осіб):
• м. Бучач – 6
• с. Підлісся – 1
• смт Золотий Потік – 5
• с. Цвітова – 1
• с. Медведівці – 1
• с. Русилів – 1
• с. Скоморохи – 1
• с. Соколів – 1
Зборівський район (8 осіб):
• м. Зборів – 1
• с. Ярчівці – 2
• с. Підгайчики – 1
• смт Залізці – 1
• с. Заруддя – 1
• с. Беримівці – 2
Гусятинський район (24 особи):
• смт Гусятин – 2
• с. Трибухівці – 1
• с. Яблунів – 2
• с. Городниця – 3
• с. Оленівка – 1
• м. Копиченці – 7
• с. Личківці – 1
• с. Оришківці – 1
• смт Гримайлів – 2
• с. Глібів – 3
• с. Хлопівка– 1
Заліщицький район (27 осіб):
• м. Заліщики – 6
• с. Нагоряни – 9
• с. Поділля – 2
• с. Добрівляни – 1
• с. Свершківці – 1
• с. Блищанка – 1
• с. Вигода – 1
• с. Зелений Гай – 1
• с. Ставки – 2
• смт Товсте – 1
• с. Дзвиняч – 1
• с. Виноградне – 1
Збаразький район (8 осіб):
• м. Збараж – 4
• смт Вишнівець – 1
• с. Лози – 1
• с. Чернихівці – 2
Козівський район (9 осіб):
• смт Козова – 3
• с. Росохуватець – 1
• с. Дибще – 2
• с. Купчинці – 1
• с. Яструбове – 1
• с. Потік – 1
Кременецький район (4 особи):
• м. Кременець – 1
• с. Жолоби – 1
• с. Старий Тараж – 1
• с. Радивилівка – 1
️Лановецький район (1 особа):
• м. Ланівці – 1
️Монастириський район (3 особи):
• с. Гранітне – 1
• м. Монастириська – 1
Підволочиський район (5 осіб):
• смт Підволочиськ – 5
Теребовлянський район (7 осіб):
• м. Теребовля – 5
• с. Брикуля – 1
• с. Заздрість – 1
Тернопільський район (16 осіб):
• с. Настасів – 2
• смт Велика Березовиця – 5
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Романівка – 1
• с. Грабовець – 1
• с. Баворів – 1
• с. Підгородне – 3
• с. Смиківці – 1
• с. Байківці – 1
Чортківський район (9 осіб):
• м. Чортків – 3
• с. Біла – 1
• с. Пробіжна – 1
• с. Залісся – 1
• с. Калинівщина – 1
• с. Білобожниця – 2
Шумський район (11 осіб):
• с. Биківці– 1
• с. Потуторів – 1
• м. Шумськ – 4
• с. Васьківці – 2
• с. Великі Дедеркали – 1
• с. Бриків – 2