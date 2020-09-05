Офіційна інформація: 5 вересня підтверджено 225 випадків зараження COVID-19 та два летальних випадки у Тернопільській області

Станом на 05 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 7055 випадках діагноз лабораторно підтверджений (6558 випадків – дорослі, 497 випадків – діти), з них 82 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 3353 особи.

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 1886 (827 одужало, 10 летальних, 1049 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 404 (158 одужало, 6 летальних, 240 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 119 (33 одужало, 2 летальних , 84 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 345 (141 одужало, 4 летальних, 200 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 377 (137 одужало, 2 летальних , 238 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 243 (83 одужало, 8 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 152 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 343 (184 одужало, 5 летальних, 154 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 126 (46 одужало, 80 продовжують хворіти);

– Козівський район – 203 (99 одужало, 2 летальних, 102 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 523 (453 одужало, 9 летальних, 61 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 192 (138 одужало, 54 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 380 (268 одужало, 6 летальних, 106 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 122 (53 одужало, 1 летальний, 68 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 28 (10 одужало, 3 летальних, 15 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 272 (86 одужало, 2 летальних, 184 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 587 (227 одужало, 4 летальних, 356 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 616 (191 одужало, 5 летальних , 420 продовжують хворіти);

– Шумський район – 289 (219 одужало, 12 летальних, 58 продовжують хворіти);

За попередню добу:

– видужало 70 осіб;

– проведено 848 досліджень методом ПЛР;

– підтверджено 225 випадків зараження вірусом COVID-19.

– зареєстровано 2 летальних випадки – жінка 52 р. Бучацький район с. Жизномир, чоловік 66 р. м. Бучач

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (58 осіб)

Бережанський район (15 осіб):

• м. Бережани – 9

• с. Жуків – 1

• с. Волиця – 1

• с. Стриганці – 2

• с. Літятин – 2

Борщівський район (3 особи):

• с. Ланівці – 2

• с. Кривче – 1

Бучацький район (17 осіб):

• м. Бучач – 6

• с. Підлісся – 1

• смт Золотий Потік – 5

• с. Цвітова – 1

• с. Медведівці – 1

• с. Русилів – 1

• с. Скоморохи – 1

• с. Соколів – 1

Зборівський район (8 осіб):

• м. Зборів – 1

• с. Ярчівці – 2

• с. Підгайчики – 1

• смт Залізці – 1

• с. Заруддя – 1

• с. Беримівці – 2

Гусятинський район (24 особи):

• смт Гусятин – 2

• с. Трибухівці – 1

• с. Яблунів – 2

• с. Городниця – 3

• с. Оленівка – 1

• м. Копиченці – 7

• с. Личківці – 1

• с. Оришківці – 1

• смт Гримайлів – 2

• с. Глібів – 3

• с. Хлопівка– 1

Заліщицький район (27 осіб):

• м. Заліщики – 6

• с. Нагоряни – 9

• с. Поділля – 2

• с. Добрівляни – 1

• с. Свершківці – 1

• с. Блищанка – 1

• с. Вигода – 1

• с. Зелений Гай – 1

• с. Ставки – 2

• смт Товсте – 1

• с. Дзвиняч – 1

• с. Виноградне – 1

Збаразький район (8 осіб):

• м. Збараж – 4

• смт Вишнівець – 1

• с. Лози – 1

• с. Чернихівці – 2

Козівський район (9 осіб):

• смт Козова – 3

• с. Росохуватець – 1

• с. Дибще – 2

• с. Купчинці – 1

• с. Яструбове – 1

• с. Потік – 1

Кременецький район (4 особи):

• м. Кременець – 1

• с. Жолоби – 1

• с. Старий Тараж – 1

• с. Радивилівка – 1

️Лановецький район (1 особа):

• м. Ланівці – 1

️Монастириський район (3 особи):

• с. Гранітне – 1

• м. Монастириська – 1

Підволочиський район (5 осіб):

• смт Підволочиськ – 5

Теребовлянський район (7 осіб):

• м. Теребовля – 5

• с. Брикуля – 1

• с. Заздрість – 1

Тернопільський район (16 осіб):

• с. Настасів – 2

• смт Велика Березовиця – 5

• с. Великий Глибочок – 1

• с. Романівка – 1

• с. Грабовець – 1

• с. Баворів – 1

• с. Підгородне – 3

• с. Смиківці – 1

• с. Байківці – 1

Чортківський район (9 осіб):

• м. Чортків – 3

• с. Біла – 1

• с. Пробіжна – 1

• с. Залісся – 1

• с. Калинівщина – 1

• с. Білобожниця – 2

Шумський район (11 осіб): • с. Биківці– 1 • с. Потуторів – 1 • м. Шумськ – 4 • с. Васьківці – 2 • с. Великі Дедеркали – 1 • с. Бриків – 2