Укрзалізниця скасовує посадку пасажирів у Тернополі з 7 вересня

АТ “Укрзалізниця” із 7 вересня тимчасово скасовує посадку пасажирів у Тернополі, що потрапив у “червону” зону, водночас висадка пасажирів здійснюватиметься, про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

“Із 00:01 07 вересня 2020 року… Тимчасово скасовано посадку пасажирів на станції Тернопіль (дозволена лише висадка пасажирів)”, – йдеться у повідомленні. Зазначається, що зі станції не продаватимуться квитки на поїзди сполученням: №21/22 Харків – Трускавець; №12/11 Одеса – Львів; №81/82 Київ – Ужгород; №49/50 Київ – Трускавець; №136/135 Снятин – Одеса – Чернівці; №108/107 Одеса – Ужгород; №110/109 Львів – Херсон; №41/42 Дніпро – Трускавець; №715/716 Київ – Львів.