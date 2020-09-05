Жах не від COVID-19, а від влади? – Петро Ландяк перевірив, як працює медична система під час пандемії

Вже півроку в Україні триває пандемія коронавірусу. І здавалося б, що за цей час влада мала б виробити алгоритм забезпечення життєдіяльності країни в цілому та методику лікування. Цього очікують і мешканці Тернопільщини. Адже в області ситуація критична – з 7 вересня частина Тернопільщини житиме в режимі посилених протиепідемічних заходів через віднесення до “червоної зони”.

Як працює медична система під час пандемії у Тернополі перевірив депутат міської ради, громадський діяч, директор ТОВ “Торговий дім “Універсальний” Петро Ландяк. Чоловік у червні переніс COVID-19. А в серпні на його підприємстві захворіло п’ять бухгалтерів. Про це Петро Ландяк пише у мережі Фейсбук.

Ми бачимо, як останніми днями “пішов у наступ” Covid -19. А наскільки ми, українці, готові “зустріти” натиск цього вірусу?

Згадаймо, що Господь нам дав достатньо часу, щоб ми належним чином підготувались до цієї хвороби та багато-що переорієнтували і змінили.

Я в червні переніс цю хворобу. А в серпні в нас на роботі захворіло п’ять бухгалтерів. Дуже добре, що вірус зачепив лише офісних працівників.

Маючи певний власний досвід ми з дружиною, лікарем за освітою, старалися допомагати нашим людям, додатково консультуючись з досвідченими інфекціоністами. При цьому я старався максимально випитувати всіх кого лише міг, яке ж лікування призначають сімейні лікарі?

Слава Богу, всі наші працівники, відразу включаючись в лікування, практично в легкій формі перенесли хворобу і вже четверо вийшли на роботу, а п’ята, лікуючись також в дома, почуває себе добре і чекає на повторний тест на ПЛР.

Що я зрозумів, спілкуючись з нашими працівниками та не лише з ними?

За словами Петра Ландяка, переважна більшість сімейних лікарів – не знають алгоритму лікувань. Не знають великої потреби питтєвого режиму. Я також лікувався в домашніх умовах, і лікар-інфекціоніст першим завданням зобов’язала мене пити “тоннами воду”. Я випивав за добу 3-4 літри води, в тому числі з розчином соди, 3-4 стакани по 200 мл., – каже чоловік Так як найголовнішою проблемою цієї хвороби є порушення системи згортання крові, що спричиняє небезпечні для життя людини тромбози судин – то лікар відразу призначила Петру Ландяку необхідні препарати. Підкреслюю відразу! А антибіотики при вірусних хворобах потрібно приймати не відразу, а на 4-5 днів від початку хвороби. Так каже наука, якої видно не знають сімейні лікарі. Знаєте, я не лікар і не хочу заходити не в “свою територію”, але коли бачу безвідповідальність – не можу мовчати!

ЧОМУ ОБЛАСНЕ і МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я не проводять необхідних навчань по обміну знань і досвіду?

Чому працівники швидкої допомоги виїжджають на виклики не маючи захисних костюмів? Знаю, бо в останній понеділок, я викликав швидку для допомоги людині, яка біля першої міської лікарні втратила свідомість. На мій виклик приїхала бригади з трьох осіб і лише лікар був у костюмі , а медсестра і водій у звичайному особистому одязі. А коли я запитав чому так – то медсестра мені відповіла, щоб запитати її , ЯКА В НЕЇ ЗАРПЛАТА?

Я зрозумів, що така, якої нашим місцевим високопосадовцям вистачає на одну – максимум дві вечері в ресторані!!!

Я не знаю, як можу вплинути цим постом на владу? Однак обласній і міській владі обов’язково відправлю лист, хоча багатьох їх ТРЕБА В ШИЮ ГОНИТИ!

Проте це можуть зробити лише люди,коли почнуть більше думати і аналізувати, що роблять чи витворяють представники влади. В “шию гонити” треба на виборах 25 жовтня цього року!

А мої дрібні поради щодо лікування – прошу взяти на озброєння…