Вчора, 24 листопада, у Восьмому апеляційному адміністративному суді м. Львова за головування судді Святецького Віктора Валентиновича відбулося кінцеве засідання щодо скасування реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт для котельні по вул Київська 3 с. Позивач – Мамчак Ю.М. Відповідач – Тернопільська міська рада, третя сторона – КП “Тернопільміськтеплокомуненерго”.

Про результат слухання розповідає Юлія Мамчак.

За словами тернополянки, захист надав докази, що декларація на будівництво видавалась без Державної екологічної експертизи, без врахування реальної зони розсіювання шкідливих речовин щодо навколишніх будинків та дитячих садочків, з порушення містобудівного і екологічного законодавства. Зокрема, не врахована в містобудівних умовах та обмеженнях новобудова по вул Київській, що будувалась на кілька місяців раніше від торфяної котелтні, проте не вказана в проектній документації котельні. А робочий проект в судовому процесі був підмінений, замінені окремі його аркуші без дотримання процедури внесення змін. Проте, не зважаючи на озвучені порушення відповідно до документів судової справи, порадившись кілька хвилин, судді прийняли рішення залишити декларацію чинною.

Порушувати містобудівне законодавство офіційно можна. Враховуючи порушення в проекті; наявність новобудови, не вказаній в містобудівних для торфяної котельні; вказані заперечення проти торфу в експертизі в рамках кримінального провадження, декларацію залишили в силі. Порекомендували, правда, звертатись в Верховний суд, – каже Юлія.

Нагадаємо, жителі вул. Київської, 15 Квітня – проти будівництва, на їхню думку, небезпечної для здоров’я та шкідливої для екології торф’яної котельні. Вони влаштовували ряд акцій, оббивали пороги інстанцій та звернулись у суди ще у 2017 році. До липня 2020 справу розглядав суд Міськрайонний суд в Тернополі, суддя Любомира Сливка.