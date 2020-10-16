Офіційно: одужали 200 осіб, підтверджено 216 випадків зараження COVID-19 та 4 смерті — 16 жовтня у Тернопільській області

Станом на 16 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 16911 випадках діагноз лабораторно підтверджений (15669 випадків – дорослі, 1242 випадки – діти), з них 215 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 11712 особи.

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 4735 (2991 одужало, 50 летальних, 1694 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 804 (647 одужало, 8 летальних, 149 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 787 (378 одужало, 12 летальних, 397 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 823 (598 одужало, 16 летальних, 209 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 762 (618 одужало, 11 летальних , 133 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 785 (502 одужало, 16 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 267 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 837 (570 одужало, 10 летальних, 257 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 411 (322 одужало, 2 летальних, 87 продовжують хворіти);

– Козівський район – 499 (339 одужало, 4 летальних, 156 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1065 (816 одужало, 18 летальних, 231 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 448 (361 одужало, 2 летальних, 85 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 675 (540 одужало, 10 летальних, 125 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 446 (326 одужало, 4 летальних, 116 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 179 (110 одужало, 3 летальних, 66 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 651 (411 одужало, 11 летальних, 229 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1325 (940 одужало, 11 летальних, 374 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 1163 (862 одужало, 12 летальних, 289 продовжують хворіти);

– Шумський район – 516 (381 одужало, 14 летальних, 121 продовжують хворіти);

За попередню добу:

✅видужало 200 осіб;

✅проведено 595 досліджень методом ПЛР;

✅підтверджено 216 випадків зараження вірусом COVID-19.

✅зареєстровано 4 летальних випадки: жінка 64 р. Збаразький район с. Чернихівці, чоловік 70 р. Борщівський район смт Скала-Подільська, жінка 62 р. смт Гусятин, жінка 64 р. м. Тернопіль.

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (47 осіб)

⭕️Бережанський район (4 особа):

• м. Бережани – 1

• с. Шибалин – 1

• с. Лапшин – 1

• с. Куропатники – 1

⭕️Борщівський район (11 осіб):

• м. Борщів – 1

• смт Скала-Подільська – 2

• с. Лосяч – 2

• с. Бурдяківці – 1

• с. Іванків – 3

• с. Цигани – 2

⭕️Бучацький район (7 осіб):

• м. Бучач – 1

• смт Золотий Потік – 1

• с. Зелена – 1

• с. Бариш – 2

• с. Жизномир – 1

• с. Космирин – 1

⭕️Гусятинський район (18 осіб):

• смт Гусятин – 6

• с. Васильківці – 3

• с. Вільхівчик – 3

• с. Увисла – 1

• с. Яблунів – 2

• с. Городниця – 1

• с. Чабарівка – 2

⭕️Заліщицький район (10 осіб):

• м. Заліщики – 5

• смт Товсте – 1

• с. Новосілка – 1

• с. Шипівці – 2

• с. Хартонівці – 1

⭕️Збаразький район (16 осіб):

• м. Збараж – 12

• с. Киданці – 2

• с. Базаринці – 2

⭕️Зборівський район (8 осіб):

• м. Зборів – 2

• с. Осташівці – 1

• с. Йосипівка – 1

• с. Яцківці – 1

• с. Воробіївка – 1

• с. Сировари – 1

• с. Присівці – 1

⭕️Козівський район (0 осіб)

⭕️Кременецький район (7 осіб):

• м. Кременець – 2

• с. Кімната – 1

• с. Білокриниця – 1

• с. Старий Почаїв – 1

• с. Підлісці – 1

• с. Катеринівка – 1

️⭕️Лановецький район (1 особа):

• с. Шили – 1

️⭕️Монастириський район (0осіб)

⭕️Підволочиський район (9 осіб):

• смт Підволочиськ – 2

• с. Шельпаки – 1

• с. Гнилички – 1

• с. Полупанівка – 1

• с. Хмелиська – 1

• с. Турівка – 1

• с. Скорики – 1

⭕️Підгаєцький район (14 осіб):

• м. Підгайці – 9

• с. Старе Місто – 2

• с. Галич – 1

• с. Мужилів – 2

⭕️Теребовлянський район (24 особи):

• м. Теребовля – 6

• с. Вишнівчик – 6

• с. Долина – 1

• с. Зеленче – 1

• с. Золотники – 2

• с. Бурканів – 4

• с. Кобиловолоки – 1

• с. Кровинка – 1

• с. Застіноче – 1

• с. Лошнів – 1

⭕️Тернопільський район (15 осіб):

• с. Великі Гаї – 7

• с. Товстолуг – 1

• с. Кип’ячка – 1

• с. Дичків – 1

• с. Красівка – 1

• с. Грабовець – 1

• с. Петриків – 1

• с. Настасів – 1

• с. Підгородне – 1

️⭕️Чортківський район (11 осіб):

• м. Чортків – 5

• с. Коцюбинчики – 2

• с. Тарнавка – 1

• с. Залісся – 1

• с. Нагірянка – 1

• с. Скородинці – 1

⭕️Шумський район (14 осіб):

• м. Шумськ – 5

• с. Сураж – 1

• с. Онишківці – 2

• с. Новостав – 1

• с. Боложівка – 1

• с. Забара – 1

• с. Малі Дедеркали – 1

• с. Бриків – 1

• с. Шумбар – 1