Офіційно: одужали 200 осіб, підтверджено 216 випадків зараження COVID-19 та 4 смерті — 16 жовтня у Тернопільській області
Станом на 16 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 16911 випадках діагноз лабораторно підтверджений (15669 випадків – дорослі, 1242 випадки – діти), з них 215 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 11712 особи.
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 4735 (2991 одужало, 50 летальних, 1694 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 804 (647 одужало, 8 летальних, 149 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 787 (378 одужало, 12 летальних, 397 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 823 (598 одужало, 16 летальних, 209 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 762 (618 одужало, 11 летальних , 133 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 785 (502 одужало, 16 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 267 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 837 (570 одужало, 10 летальних, 257 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 411 (322 одужало, 2 летальних, 87 продовжують хворіти);
– Козівський район – 499 (339 одужало, 4 летальних, 156 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1065 (816 одужало, 18 летальних, 231 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 448 (361 одужало, 2 летальних, 85 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 675 (540 одужало, 10 летальних, 125 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 446 (326 одужало, 4 летальних, 116 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 179 (110 одужало, 3 летальних, 66 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 651 (411 одужало, 11 летальних, 229 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 1325 (940 одужало, 11 летальних, 374 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 1163 (862 одужало, 12 летальних, 289 продовжують хворіти);
– Шумський район – 516 (381 одужало, 14 летальних, 121 продовжують хворіти);
За попередню добу:
✅видужало 200 осіб;
✅проведено 595 досліджень методом ПЛР;
✅підтверджено 216 випадків зараження вірусом COVID-19.
✅зареєстровано 4 летальних випадки: жінка 64 р. Збаразький район с. Чернихівці, чоловік 70 р. Борщівський район смт Скала-Подільська, жінка 62 р. смт Гусятин, жінка 64 р. м. Тернопіль.
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (47 осіб)
⭕️Бережанський район (4 особа):
• м. Бережани – 1
• с. Шибалин – 1
• с. Лапшин – 1
• с. Куропатники – 1
⭕️Борщівський район (11 осіб):
• м. Борщів – 1
• смт Скала-Подільська – 2
• с. Лосяч – 2
• с. Бурдяківці – 1
• с. Іванків – 3
• с. Цигани – 2
⭕️Бучацький район (7 осіб):
• м. Бучач – 1
• смт Золотий Потік – 1
• с. Зелена – 1
• с. Бариш – 2
• с. Жизномир – 1
• с. Космирин – 1
⭕️Гусятинський район (18 осіб):
• смт Гусятин – 6
• с. Васильківці – 3
• с. Вільхівчик – 3
• с. Увисла – 1
• с. Яблунів – 2
• с. Городниця – 1
• с. Чабарівка – 2
⭕️Заліщицький район (10 осіб):
• м. Заліщики – 5
• смт Товсте – 1
• с. Новосілка – 1
• с. Шипівці – 2
• с. Хартонівці – 1
⭕️Збаразький район (16 осіб):
• м. Збараж – 12
• с. Киданці – 2
• с. Базаринці – 2
⭕️Зборівський район (8 осіб):
• м. Зборів – 2
• с. Осташівці – 1
• с. Йосипівка – 1
• с. Яцківці – 1
• с. Воробіївка – 1
• с. Сировари – 1
• с. Присівці – 1
⭕️Козівський район (0 осіб)
⭕️Кременецький район (7 осіб):
• м. Кременець – 2
• с. Кімната – 1
• с. Білокриниця – 1
• с. Старий Почаїв – 1
• с. Підлісці – 1
• с. Катеринівка – 1
️⭕️Лановецький район (1 особа):
• с. Шили – 1
️⭕️Монастириський район (0осіб)
⭕️Підволочиський район (9 осіб):
• смт Підволочиськ – 2
• с. Шельпаки – 1
• с. Гнилички – 1
• с. Полупанівка – 1
• с. Хмелиська – 1
• с. Турівка – 1
• с. Скорики – 1
⭕️Підгаєцький район (14 осіб):
• м. Підгайці – 9
• с. Старе Місто – 2
• с. Галич – 1
• с. Мужилів – 2
⭕️Теребовлянський район (24 особи):
• м. Теребовля – 6
• с. Вишнівчик – 6
• с. Долина – 1
• с. Зеленче – 1
• с. Золотники – 2
• с. Бурканів – 4
• с. Кобиловолоки – 1
• с. Кровинка – 1
• с. Застіноче – 1
• с. Лошнів – 1
⭕️Тернопільський район (15 осіб):
• с. Великі Гаї – 7
• с. Товстолуг – 1
• с. Кип’ячка – 1
• с. Дичків – 1
• с. Красівка – 1
• с. Грабовець – 1
• с. Петриків – 1
• с. Настасів – 1
• с. Підгородне – 1
️⭕️Чортківський район (11 осіб):
• м. Чортків – 5
• с. Коцюбинчики – 2
• с. Тарнавка – 1
• с. Залісся – 1
• с. Нагірянка – 1
• с. Скородинці – 1
⭕️Шумський район (14 осіб):
• м. Шумськ – 5
• с. Сураж – 1
• с. Онишківці – 2
• с. Новостав – 1
• с. Боложівка – 1
• с. Забара – 1
• с. Малі Дедеркали – 1
• с. Бриків – 1
• с. Шумбар – 1