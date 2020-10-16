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Леонід Бицюра презентував Програму дій

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У Тернопільському драмтеатрі ім. Т. Шевченка  15 жовтня відбулася презентація Програми дій «Стратегія горизонт-2025» кандидата на посаду міського голови Леоніда Бицюра.

У своїй Програмі Леонід Олексійович виокремив 12 розділів зорієнтованих на суспільно- політичні та соціально-правові зміни у житті Тернополя:

  1. Цінності Урядування;
  2. Якісне адміністрування і аудит;
  3. Якісна медицина;
  4. Містобудування, комунальне господарство та житловий фонд
  5. Економіка та інвестиції;
  6. Освіта та виховання;
  7. Екологія;
  8. Опіка та соціальний захист;
  9. Безпека;
  10. Транспорт;
  11. Культура та креативна індустрія;
  12. Сім’я та діти. 

«Кожен з розділів є важливим для тернопільської громади. Першим з них є повне перезавантаження влади Тернополя: нові правила роботи міського голови, виконавчого комітету, депутатського корпусу. Новий формат взаємодії з державними органами, з районною та обласною владами та сусідніми ОТГ.

Ми беремо на себе відповідальність стартового майданчика для економічних проєктів по всій області», – зазначає Леонід Бицюра.

Також кандидат закцентував увагу на проблемі слабкої економіки міста: «По інвестиціях – ми аутсайдери по всій Україні. Ми відстаємо від Івано-Франківська в 15 раз. Інвестори є. Вони чекають прозорості роботи, взаємодії».

Важливим розділом в Програмі Леонід Олексійович вважає і збільшення кількості мешканців міста до 250-ти тисяч осіб та створення середовища для комфортного життя тернополян.

Наприкінці презентації до присутніх звернувся голова Тернопільської міської організації ВО «Батьківщина» Микола Сліпченко.

 

 

 

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