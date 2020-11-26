Офіційно про covid-19 на Тернопільщині 26 листопада: рекордний 421 новий випадок, 5 смертей
Джерело: ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”
421 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 26 листопада 2020 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 5 (жінка 85 р. м. Збараж, чоловік 72 р. Заліщицький район с. Синьків, чоловік 72 р. м. Тернопіль, чоловік 79 р. Гусятинський район с. Раштівці, чоловік 57 р. Тернопільський район с. Підгородне).
одужало – 339 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 1137
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 26749 осіб;
одужало – 20899 осіб;
летальних випадків – 368 (1 випадок житель сусідньої області);
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль –7099 (5332 одужало, 82 летальних, 1685 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 1358 (1022 одужало, 12 летальних, 324 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 1285 (1050 одужало, 20 летальних, 215 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 1067 (955 одужало, 17 летальних, 95 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 1376 (995 одужало, 21 летальних, 360 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 1219 (1005 одужало, 25 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 189 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 1197 (971 одужало, 17 летальних, 209 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 616 (539 одужало, 9 летальних, 68 продовжують хворіти);
– Козівський район – 765 (608 одужало, 5 летальних, 152 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1538 (1284 одужало, 27 летальних, 227 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 654 (540 одужало, 2 летальних, 112 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 1046 (886 одужало, 21 летальних, 139 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 1014 (699 одужало, 9 летальних, 306 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 385 (322 одужало, 3 летальних, 60 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 1111 (912 одужало, 25 летальних, 174 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 2190 (1602 одужало, 24 летальних, 564 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 1973 (1516 одужало, 29 летальних, 428 продовжують хворіти);
– Шумський район – 856 (661 одужало, 19 летальних, 176 продовжують хворіти);
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (102 особи)
Бережанський район (33 особи):
• м. Бережани – 26
• с. Мечищів – 1
• с. Лапшин – 2
• с. Гайок – 1
• с. Біще – 1
• с. Тростянець – 1
• с. Комарівка – 1
Борщівський район (21 особа):
• м. Борщів – 5
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Більче-Золоте – 1
• с. Боришківці – 1
• с. Урожайне – 2
• с. Слобідка-Мушкатівська – 1
• с. Збручанське – 4
• с. Вовківці – 2
• с. Кривче – 2
• с. Ланівці – 1
• с. Цигани – 1
Бучацький район (8 осіб):
• с. Бучач – 4
• с. Броварі – 1
• с. Бариш – 1
• с. Язловець – 1
• с. Ліщанці – 1
Гусятинський район (34 особи):
• смт Гусятин – 7
• м. Хоростків – 3
• м. Копичинці – 12
• с. Карашинці – 1
• с. Саджівка – 1
• с. Васильківці – 1
• с. Яблунів – 2
• с. Крогулець – 1
• с. Чагарі – 2
• смт Гримайлів – 1
• с. Оришківці – 1
• с. Нижбірок – 1
• с. Сухостав – 1
Заліщицький район (20 осіб):
• м. Заліщики – 11
• с. Синьків – 2
• с. Дзвиняч – 2
• с. Добрівляни– 4
• с. Зелений Гай – 1
Збаразький район (22 особи):
• м. Збараж – 3
• смт Вишнівець – 3
• с. Стриївка – 1
• с. Доброводи – 2
• с. Опрілівці – 2
• с. Романове Село – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 4
• с. Великий Кунинець – 1
• с. Лози – 1
• с. Федьківці – 1
• с. Дзвиняча – 1
• с. Мишківці – 2
Зборівський район (7 осіб):
• м. Зборів – 4
• смт Залізці – 1
• с. Беримівці – 1
• с. Млинівці – 1
Козівський район (9 осіб):
• смт Козова – 3
• с. Августівка – 2
• с. Геленки – 1
• с. Городище – 1
• с. Конюхи – 1
• с. Слобідка – 1
Кременецький район (19 осіб):
• м. Кременець – 13
• м. Почаїв – 3
• с. Підлісці – 1
• с. Млинівці – 1
• с. Лосятин – 1
️Лановецький район (3 особи):
• с. Буглів – 2
• с. Печірна – 1
️Монастириський район (12 осіб):
• м. Монастириська – 8
• с. Коржова – 1
• с. Бобрівники – 1
• с. Горожанка – 1
• с. Задарів – 1
Підволочиський район (11 осіб):
• смт Підволочиськ – 2
• м. Скалат – 1
• с. Богданівка – 1
• с. Староміщина – 1
• с. Городниця – 1
• с. Скорики – 1
• с. Кам’янки – 3
• с. Оріховець – 1
Підгаєцький район (8 осіб):
• м. Підгайці – 1
• с. Лиса – 1
• с. Старе Місто – 4
• с. Шумляни – 1
• с. Сільце – 1
Теребовлянський район (22 особи):
• м. Теребовля – 5
• смт Дружба – 2
• смт Микулинці – 7
• с. Дарахів – 3
• с. Варваринці – 1
• с. Плебанівка – 3
• с. Мшанець – 1
Тернопільський район (45 осіб):
• смт Великі Бірки – 1
• с. Біла – 4
• с. Велика Лука – 1
• с. Малий Ходачків – 1
• с. Великі Гаї – 4
• с. Смиківці – 4
• с. Драганівка – 2
• смт Велика Березовиця – 3
• с. Баворів – 2
• с. Застав’є – 2
• с. Теофілівка – 1
• с. Скоморохи – 1
• с. Прошова – 1
• с. Товстолуг – 1
• с. Красівка – 1
• с. Застінка – 1
• c. Гаї-Гречинські – 1
• с. Почапинці – 2
• с. Великий Глибочок – 3
• с. Мар’янівка – 2
• с. Байківці – 1
• с. Буцнів – 1
• с. Підгородне – 2
• с. Миролюбівка – 1
• с. Чистилів – 2
Чортківський район (42 особи):
• м. Чортків – 28
• с. Нагірянка – 1
• с. Колиндяни – 1
• с. Свидова – 3
• с. Біла – 3
• с. Калинівщина – 1
• с. Кривеньке – 1
• смт Заводське – 1
• с. Базар – 1
• с. Звиняч – 1
• с. Шманьківчики – 1
Шумський район (3 особи):
• с. Сураж – 1
• с. Великі Загайці – 1
• с. Биківці – 1