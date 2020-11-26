Офіційно про covid-19 на Тернопільщині 26 листопада: рекордний 421 новий випадок, 5 смертей

421 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 26 листопада 2020 року.

Також за останню добу

За весь час пандемії в Тернопільській області

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль –7099 (5332 одужало, 82 летальних, 1685 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 1358 (1022 одужало, 12 летальних, 324 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1285 (1050 одужало, 20 летальних, 215 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 1067 (955 одужало, 17 летальних, 95 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 1376 (995 одужало, 21 летальних, 360 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1219 (1005 одужало, 25 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 189 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 1197 (971 одужало, 17 летальних, 209 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 616 (539 одужало, 9 летальних, 68 продовжують хворіти);

– Козівський район – 765 (608 одужало, 5 летальних, 152 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1538 (1284 одужало, 27 летальних, 227 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 654 (540 одужало, 2 летальних, 112 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 1046 (886 одужало, 21 летальних, 139 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 1014 (699 одужало, 9 летальних, 306 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 385 (322 одужало, 3 летальних, 60 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 1111 (912 одужало, 25 летальних, 174 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 2190 (1602 одужало, 24 летальних, 564 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 1973 (1516 одужало, 29 летальних, 428 продовжують хворіти);

– Шумський район – 856 (661 одужало, 19 летальних, 176 продовжують хворіти);