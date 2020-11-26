У Тернополі вночі напали на іноземця

24 листопада вночі у Тернополі побили іноземця. Про це повідомляє генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

О 00.03 бригада швидкої виїжджала на вул. Шевченка, у відділок поліції, де надавала допомогу 31-річному пацієнтові. Чоловіка-іноземця на вулиці побив та пограбував невідомий зловмисник, тому він вночі прийшов писати заяву в поліцію. Із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм вушної раковини, закритою травмою грудної клітки потерпілого, після наданої допомоги, шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги.