Фейсбук офіційно верифікував сторінку партії “Сила Людей Тернополя”

Про це повідомляється на сторінці партії Сила Людей Тернополя.

Нашу сторінку верифіковано! Під час виборної кампанії наша політична команда неодноразово інформувала про фейкові сторінки, які створювали задля дискредитації, викривлення інформації та відвертої брехні збоку наших опонентів.



Та відтепер нашим прихильникам буде простіше розпізнавати, чи перед ними справжня сторінка «Сили Людей Тернополя», чи черговий фейк. Адже Фейсбук офіційно верифікував нашу сторінку, тобто визнав офіційною.



Тепер поруч напису «Сила Людей Тернополя» завжди буде синя позначка-підтвердження, що перед вами новина від нашої команди, а не черговий фейк від опонентів.



Разом з тим вкотре закликаємо бути уважними до усієї інформації, яку споживаємо в мережі! Часто новина може нанести сильнішого удару, аніж зброя. Оперуйте лише офіційними джерелами!