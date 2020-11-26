Депутати Тернопільської облради: аналіз і скільком вдалося переобратись

25 листопада почала свою роботу Тернопільська обласна рада, нового, 7 скликання. Аналітики Центру суспільних досліджень ПОЛІС проаналізували новий депутатський корпус за гендерними, віковими, соціальними характеристиками, партійністю та скільком із них вдалось переобратись знову.

Нагадаємо, що за результатами виборів депутатів Тернопільської обласної ради, які відбулись 25 жовтня 2020 року, до Тернопільської обласної ради було обрано 17 депутатів від місцевої організації партії «Європейська солідарність», 13 депутатів від місцевого осередку партії «Свобода», 12 депутатів обрано від партії «За майбутнє», по 8 депутатів від партій «Слуга народу» та «Батьківщина» та 6 депутатів від місцевої організації партії «Довіра». Всього було обрано 64 депутати Тернопільської обласної ради.

Отже , щодо гендерного розподілу, то серед 64 депутатів Тернопільської обласної ради – 51 чоловік (це близько 80%) та 13 жінок (20%). По кількості, найбільше чоловіків серед депутатів від «Європейської солідарності» (14 депутатів), найменше – серед депутатів від місцевих осередків партій «Батьківщина» та « Довіра» (по 5 депутатів). У відсотковому відношенні чоловіків найбільше серед депутатів від партії «Слуга народу» – це близько 88%, тобто серед обраних депутатів від цієї партії 7 депутатів із восьми – чоловіки.

Щодо жінок-депутаток, то їх найбільше (по 3 депутатки) серед депутатів від партій «Свобода», «Європейська солідарність» та «Батьківщина» , а найменше , по одній жінці-депутатці серед депутатів від партій «Довіра» та «Слуга народу». У відсотковому відношенні серед обраних депутатів від партій – жінок-депутаток найбільше (а це 38 %) серед депутатів від партії «Батьківщина» , де серед 8 депутатів – троє жінок.

Щодо вікових розподілу, то серед 64 депутатів Тернопільської обласної ради, «молодих» депутатів, тобто у віці 18-35 років – 7 депутатів (а це 11% від усього депутатського складу), у віці 36-50 років – 40 депутатів (а це 63 %), у віці 51 рік і старші – 17 депутатів, що становить 26% від усього депутатського корпусу Тернопільської обласної ради.

Відносно «молодою» майбутньою депутатською фракцією буде фракція партії «Свобода», де серед всіх 13 обраних депутатів – у віці від 18 до 35 років є 5 депутатів, що становить 38 % від інших вікових груп депутатів у цій майбутній фракції по відношенню до інших партій. А «найстаршою» майбутньою депутатською фракцією буде фракція партії «Батьківщина», де серед усіх обраних 8 депутатів від цієї партії – 5 депутатів у віці 51 рік і старші, що становить приблизно 63% від депутатів, які віднесені до інших вікових груп серед інших обраних депутатів від партій. Однак варто також зазначити, що серед 17 обраних депутатів від місцевого осередку партії «Європейська солідарність» також є 5 депутатів у віці 51 рік і старші, однак у відсотковому відношенні це становить 29% від депутатів інших вікових груп у цій майбутній фракції.

А майбутньою депутатською фракцією, де найбільше депутатів у віці 36-50 років буде фракція партії «Слуга народу», де серед 8 обраних депутатів – у відповідному віковому діапазоні перебувають 7 депутатів, що становить 88 %.

Як зазначив директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС Ігор Процик: “Наймолодшим депутатом Тернопільської обласної ради є Василь Чашка, обраний від місцевої організації партії «Свобода» , якому 25 років, а найстаршим депутатом обласної ради є Любомир Білик , обраний від партії «Європейська солідарність», якому 67 років.”

Щодо соціального статусу новообраних депутатів Тернопільської обласної ради, тобто місця роботи чи заняття, то зокрема керівниками чи працівниками бюджетних (державних чи комунальних) установ, або які є державними службовцями чи працівниками органів місцевого самоврядування- таких є 34 депутатів, що становить більше половини від усього депутатського складу (53%). Депутатів, які працюють в приватному секторі, бізнесі чи є фізичними особами-підприємцями, то таких серед усіх 64 депутатів Тернопільської обласної ради є 23 депутати, що становить 36%. Депутатів, які працюють у громадських організаціях є двоє, що становить приблизно 3 %, тих, які працюють в партійних організаціях 1 депутат. Серед обраних депутатів є 4 депутати, які згідно відомостей на сайті ЦВК, тимчасово не працюють, що становить приблизно 6% від усього депутатського корпусу.

Щодо партійної приналежності депутатів, то серед 64 депутатів Тернопільської обласної ради 31 депутат є членом партії, по виборчих списках місцевих організацій яких вони були обрані, а безпартійними є 33 депутати. Зокрема, серед депутатів обласної ради, обраних від місцевої організації партії «Свобода» всі обрані депутати є членами цієї партії. А у майбутніх депутатських фракціях партій «За майбутнє», «Слуга народу» та «Довіра», згідно відомостей із сайту ЦВК, є лише по 1 депутату, який є членом вищезазначених партій серед обраних депутатів від цих партій.

Також варто зазначити, що серед 64 депутатів новообраної Тернопільської обласної ради 7 скликання, 20 депутатів були попереднього, 6 скликання Тернопільської обласної ради, тобто майже третина депутатів. Зокрема найбільше переобралось депутатів від місцевих організацій партій «Європейська солідарність» та «Свобода» – по 7 депутатів, а також 3 депутати від «Батьківщини», ще троє депутатів попереднього скликання були представниками інших партій. Також серед новообраних депутатів є депутати попередніх скликань обласної ради та депутати і голови інших місцевих рад.

“Згідно проведеного аналізу нового депутатського корпусу Тернопільської обласної ради , серед 64 обраних депутатів, 42 депутати були обрані у територіальних виборчих округах по відповідних територіальних партійних списках, тобто будуть представляти конкретних виборців своїх округів, що становить 65% від усього кількісного депутатського складу Тернопільської обласної ради. А 22 депутати були обрані по єдиних виборчих списках партій у єдиному багатомандатному виборчому окрузі. Тобто можна зробити висновок про те, що на рівні виборів депутатів Тернопільської обласної ради застосована вперше пропорційна виборча система за відкритими виборчими списками місцевих організацій партій на місцевих виборах, згідно нового Виборчого кодексу, спрацювала достатньо добре в порівнянні із іншими місцевими радами, зокрема районними, сільськими , селищними радами, де більше депутатів було обрано по єдиних виборчих списках. Тобто інтереси виборців, які обрали конкретних депутатів в округах будуть представлені в Тернопільській обласній раді” – додав Ігор Процик, директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС