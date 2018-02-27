Офіційно: у поліції спростували те, в чому намагалися переконати Надал і Ко

Екс-депутати міськради Ігор Турський та Іван Сороколіт не вчиняли злочинів, в яких їх звинувачували продовж року Сергій Надала та «Свобода», руками дотичних до «тягнибоківців» медіа. Про це йдеться в офіційній відповіді поліції.

Так, через неодноразові публічні закиди про кримінальні провадження щодо екс депутатів, Сороколіт та Турський вимагали в поліції надати перелік усіх справ, в яких вони фігурують в якості підозрюваних.

– Протягом останнього року в різних засобах масової інформації (переважно електронних) анонімно (тобто під вигаданим іменем) поширюються неправдиві відомості щодо мене та надумані звинувачення, у тому числі, в кримінально карних діяннях. Дані факти носять постійний, системний і, на мою думку, замовний характер з метою дискредитації мене як політика та депутата,- написали окремим зверненнями на адресу поліції Турський та Сороколіт.

На відповідь довелося чекати місяць.

– Одночасно повідомляємо, що слідчими підрозділами територіальних органів ГУНП в Тернопільській області кримінальних проваджень про вчинення Вами злочинів не зареєстровано, – йдеться у відповіді на звернення Ігоря Турського та Івана Сороколіта.

Тобто жодних проваджень немає, а відповідно усі звинувачення ручних медіа мера та партії «Свобода» – це ніщо інше, як наклеп. А за наклеп можна і «загриміти» в тюрму…