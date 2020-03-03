На Тернопільщині у районній лікарні вимкнули електрику через несплату: енергетики у своїх діях неправомірності не вбачають

Про те, що у районній лікарні відключили електропостачання через несплату, стало відомо в понеділок ввечері.

Після звернень медичних працівників і відвідувачів лікарні, інформація з’явилася і у соціальних мережах, – пише КременецьСіті.

Журналістка Наталія Костилєва написала: “Сьогодні у відділеннях неврології, швидкої медичної допомоги, терапії, інфекційного та лор вимкнули світло за борги лікарні. Про те, що там знаходяться важко хворі люди після інсульту, інфаркту тощо, як зазначив в телефонному режимі керівник Кременецького РЕМу Григорій Гриняков, енергетики у своїх діях неправомірності не вбачають”. Додає, що ініціювали звернення на гарячу урядову лінію.

Чому виникла така ситуація і коли питання вирішать з’ясовуємо у керівництва району: виконувача обов’язків голови Кременецької райдержадміністрації Вячеслава Онишкевича та голови районної ради Володимира Стефанського.

Посадовці кажуть, що жодного офіційного звернення про проблему із електропостачанням та можливим відключенням у лікарні до них від керівництва установи та від постачальника не надходило.

Але проблема назрівала, оскільки ще 10 січня цього року, на сесії районної ради голова районної ради попередив про ліквідацію деяких відділів та управлінь райдержадміністрації, зокрема і відділу охорони здоров’я, в даному випадку – головного розпорядника коштів.

І вже в лютому відділ охорони здоров’я ліквідували. Кременецька районна рада бюджетним рішенням кошти на фінансування лікарні виділила. Але розпорядника коштів на той час так і не визначили.

“Інформація про проблему з електропостачанням лікарні надійшла офіційним зверненням до районної ради лише в понеділок вранці”, – каже голова районної ради Володимир Стефанський.

Про те, що адміністрацію теж ніхто не повідомляв офіційно, говорить і виконувач обов’язків голови райдержадміністрації Вячеслав Онишкевич.

“Офіційно про можливість відключення районної комунальної лікарні по вулиці Дубенська та Горбача, ні райдержадміністрацію, ні районну раду, як власника, ніхто письмово не інформував. Адміністрація районної лікарні вирішувала ці питання самотужки”.

Керівник райдержадміністрації додає, що на сьогодні виникає питання боргу 150 тисяч гривень. І пояснює, що ситуація виникла через зміну електропостачальника, котрий є в структурі обленерго. Відомо, що тепер тендер виграв новий підрядник. Попередній постачальник вимагає погасити заборгованість в максимально короткий термін. І питання про відтермінування та реструктуризацію боргу не розглядає, як і спільні гарантійні зобов’язання Кременецької районної ради та райдержадміністрації.

“Я взяв на себе відповідальність щодо вирішення цього питання. Підготували відповідне розпорядження і як тільки буде можливість, ми цю заборгованість погасимо”, – каже Вячеслав Онишкевич.

Також повідомив, що наразі вивчають питання законності відключення лікарні від електропостачання. Відповідний лист направили до місцевої прокуратури.

Директор КНП “Кременецька районна комунальна лікарня” Павло Кісіль із вчорашнього дня у відпустці.

Його заступник лікар Григорій Козаков коментує: “Сьогодні лікарня працює в штатному режимі, тільки в трохи напруженому. Всі служби на своєму місці, до збоїв і надзвичайних ситуацій ми не допускаємо. Щодо холодильних камер із ліками, шукаємо місце, де їх можна перемістити”.

А тим часом із електропостачанням залишаються три відділення: дитяче, реанімація та хірургія.