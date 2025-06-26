Офіційно: вибори ректора ТНПУ завершено, переміг Богдан Буяк

25 червня 2025 року у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка відбувся другий тур виборів ректора. Голосування проходило з 9:00 до 15:00 на виборчій дільниці, розташованій на другому поверсі головного корпусу ТНПУ.

Виборчий процес було організовано відповідно до чинного законодавства України та Положення про порядок проведення виборів ректора закладу вищої освіти.

До списку виборців було включено 638 осіб. Участь у голосуванні взяли 573 виборці, з яких:

301 голос віддали за професора, доктора філософських наук Богдана Буяка,

230 голосів отримала професорка, докторка педагогічних наук Ірина Задорожна.

Крім того, 10 бюлетенів визнано недійсними, а 32 виборці утрималися від підтримки будь-кого з кандидатів.

У другому турі брали участь двоє кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі. Право голосу мали науково-педагогічні та педагогічні працівники, інші категорії співробітників, а також здобувачі вищої освіти, внесені до списку виборців.

Відповідно до протоколу №13 виборчої комісії, вибори визнані такими, що відбулися: у голосуванні взяли участь понад 50% виборців, а один із кандидатів здобув підтримку більш ніж половини учасників голосування.

Професор Богдан Буяк — новообраний ректор ТНПУ

Оргкомітет, виборча комісія та вся університетська спільнота висловили вдячність обом кандидатам за гідну участь, виборцям — за активну громадянську позицію, а спостерігачам — за забезпечення прозорості та демократичності виборчого процесу.

Вибори пройшли у відкритій атмосфері з дотриманням академічної доброчесності та принципів демократії.

Богдану Богдановичу Буяку бажають невичерпної енергії, рішучості у реалізації нових ідей, плідної праці на благо університету та розвитку освіти загалом.