Без амбулаторій і контролю: що відбувається з медпослугами у 14 громадах Тернопільщини

Попри п’ять років децентралізації та передачу повноважень на місця, 14 територіальних громад Тернопільської області досі не створили власних центрів первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД). Про це заявили в Тернопільській обласній військовій адміністрації.

Фактично, ці громади самоусунулися від відповідальності за медичне забезпечення своїх мешканців.

Замість створення власної інфраструктури, вони передали приміщення ФАПів і амбулаторій в оренду лікарям із сусідніх громад. Це означає відсутність контролю з боку органів місцевого самоврядування за якістю та повнотою надання медичних послуг.

“Децентралізація – це не лише права та ресурси, а й відповідальність за розвиток громади та якість послуг для її жителів,” – наголошують в ОВА.

Ветеранська політика та психічне здоров’я — під загрозою

Такий стан речей унеможливлює комплексну реалізацію державної ветеранської політики, зокрема в частині медичної підтримки, реабілітації та ментального здоров’я. Без ефективної первинної ланки медицини громади не зможуть повноцінно інтегрувати ветеранів у мирне життя.

“Первинка має працювати в кожній громаді. Бо це в інтересах людей!” – наголошується в заяві.

👩‍⚕️ Дефіцит кадрів і відсутність мотивації – виклики, які слід вирішувати

Серед ключових проблем — дефіцит кваліфікованих сімейних лікарів та відсутність стимулів для молодих фахівців працювати у сільській місцевості. В обласній адміністрації переконані: саме громади повинні ініціювати програми фінансового та соціального заохочення медиків.

🤝 Підтримка для охочих змінюватися

Обласна військова адміністрація наголосила, що готова максимально підтримувати громади, які хочуть розвивати інфраструктуру первинної медичної допомоги, створювати комфортні умови для лікарів і забезпечувати якісні послуги для населення.