Оформляти біометричні паспорти тепер будуть і в Тернополі

Вчора Тернопільська міська рада провела закупівлю устаткування для паспортів. Йдеться про облаштування 5 автоматизованих робочих місць для оформлення та видачі паспортних документів, взяття біометричних даних і реєстрації місць проживання.

Аби уникнути ажіотажу з оформленням нових паспортів, ще в жовтні 2016 року внесено зміни до законодавства, які дозволяють ЦНАПам міст приймати документи і видавати закордонні паспорти та ID-карти шляхом прямого доступу до Єдиного державного демографічного реєстру. На сьогоднішній день за кошти міських бюджетів вже закуплене необхідне обладнання в багатьох українських містах, нарешті й Тернопіль увійшов до їх переліку. Крім додаткових повноважень, органи місцевого самоврядування отримали і значне фінансування, адже 70% від адмінзбору за видачу закордонних паспортів надходить саме в місцеві бюджети.

— Попереду ще закупівля каналів зв’язку, навчання персоналу і постійна робота над ефективністю надання послуг, — зауважує координатор проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS), член Ради Бізнесу Тернопілля Катерина Кондратюк (Katya Kondratyuk). — І тут є на кого рівнятись – ДП Документ приймає втричі більше заяв, ніж звичайні відділення ДМС – близько 66 заяв на одне робоче місце!

Свого часу саме Катерина Кондратюк ініціювала закупівлю обладнання для паспортів, створивши відповідну електронну петицію на сайті міської ради.