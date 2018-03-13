Оформляти біометричні паспорти тепер будуть і в Тернополі
Вчора Тернопільська міська рада провела закупівлю устаткування для паспортів. Йдеться про облаштування 5 автоматизованих робочих місць для оформлення та видачі паспортних документів, взяття біометричних даних і реєстрації місць проживання.
Аби уникнути ажіотажу з оформленням нових паспортів, ще в жовтні 2016 року внесено зміни до законодавства, які дозволяють ЦНАПам міст приймати документи і видавати закордонні паспорти та ID-карти шляхом прямого доступу до Єдиного державного демографічного реєстру. На сьогоднішній день за кошти міських бюджетів вже закуплене необхідне обладнання в багатьох українських містах, нарешті й Тернопіль увійшов до їх переліку. Крім додаткових повноважень, органи місцевого самоврядування отримали і значне фінансування, адже 70% від адмінзбору за видачу закордонних паспортів надходить саме в місцеві бюджети.
— Попереду ще закупівля каналів зв’язку, навчання персоналу і постійна робота над ефективністю надання послуг, — зауважує координатор проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS), член Ради Бізнесу Тернопілля Катерина Кондратюк (Katya Kondratyuk). — І тут є на кого рівнятись – ДП Документ приймає втричі більше заяв, ніж звичайні відділення ДМС – близько 66 заяв на одне робоче місце!
Свого часу саме Катерина Кондратюк ініціювала закупівлю обладнання для паспортів, створивши відповідну електронну петицію на сайті міської ради.
One thought on “Оформляти біометричні паспорти тепер будуть і в Тернополі”
Шановна редакція!!!ДРУКУВАТИ біометричні паспорти (закордонні і ІD-картки) має право лише Поліграфкомбінат “УКРАЇНА”!!!!!!!
А от оформлення документів для їх видачі, тобто збір необхідних даних про осіб, в тому числі – фото і відбитки пальців зможуть саме на цих автоматизованих місцях, а видавати ці паспорти зможуть вже у ЦНАПі…
Тому не ВВОДЬТЕ В ОМАНУ своїх читачів І НЕ МАНІПУЛЮЙТЕ свідомістю своїх читачів цими ГОЛОСНИМИ заголовками!!!!, бо завтра всі хто прочитав і не в темі/курсі “побіжать” в територіальні підрозділи ДМС і ЦНАПи і будуть потім “задовбувати” їх і вимагати від них – чому вони невстигають у відведений термін (20 або 7 днів для закордонного паспорту) “друкувати” і видавати паспорти.. бо поки що ще зберігається незначне запізнення із друком паспортів на Поліграфкомбінаті Україна..