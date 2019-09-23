Олег Собчук у Тернополі оголосив про створення благодійного фонду

Фронтмен українського рок-гурту “СКАЙ” Олег Собчук оголосив про створення Благодійного Фонду “Подаруй світло”.

Про це повідомила Укрінформу пресслужба “СКАЙ”.



“Ідея створення благодійного фонду жила в мені вже давно. Дякую своєму давньому другу Сергію Кічулі та команді ЛВП (Лідерського волонтерського руху – ред.) за додаткову мотивацію і за те, що показали на практиці, як можна і треба працювати в цій сфері. Тому 17 вересня в місті Тернопіль ми оголосили про створення нового благодійного фонду “Подаруй світло”, який об’єднає наші зусилля, щоб дарувати світло тим, хто цього дійсно потребує”, – заявив Собчук.



До 20-річчя гурту у 2020 році хлопці вирушать у великий ювілейний тур Україною та закордоном. Хлопці вирішили, що 10% з кожного придбаного квитка буде перераховано у фонд “Подаруй світло”.



Як зазначається, фонд має на меті допомагати дітям-сиротам, а також дітям з обмеженими можливостями не тільки у Тернополі, а й по всій Україні. Також новостворений фонд планує співпрацю з іншими фондами, меценатами та суспільними організаціями.