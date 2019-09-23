Що хвилює авторів Громадського бюджету Тернополя?

У суботу, 14 вересня, у Тернополі пройшов тренінг «Громадський бюджет 2020 – Case «Lifehack». Спікерами заходу були Мар’яна Зварич, керівниця відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації та Назарій Зелінка, депутат Тернопільської міської ради, член Номінаційного комітету Громадського бюджету 2020.

Пропонуємо вам версію найпопулярніших питань та відповідей, якими цікавилися учасники тренінгу.

Скільки коштів виділено на фінансування проектів Громадського бюджету?

Згідно змін, внесених до Положення про громадський бюджет, фінансування проектів становить 1 % від загального фонду бюджету міста, а саме 14094580 грн. З них 70% іде на «великі» проекти (сума бюджету проекту від 300 001 до 1 450 000 грн.), а 30 % на «малі» (від 1 000 до 300 000 грн.).

Які основні вимоги до проектів, що подаються на громадський бюджет?

Можна подавати проекти, які передбачають створення інфраструктурного об’єкта у сферах безпеки та громадського порядку, велоінфраструктури, дорожнього господарства, енергозбереження, комунального господарства, культури, навколишнього середовища, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, спорту, тощо.

Обов’язковою вимогою є некомерційність проекту та виконання його на власності Тернопільської територіальної громади.

Також проект має бути загальнодоступним. Це означає, що кожен тернополянин зможе безперешкодно ним користуватися. Бюджет проекту не має передбачати зарплати і повинен бути реалізований в межах одного року.

Чи вважається ОСББ комунальною власністю?

Насправді, це питання дискусійне. Розгляд і схвалення таких проектів вирішуватиметься Номінаційним комітетом. ОСББ мають право користуватися ділянкою і проект можуть реалізувати, якщо забезпечують його загальнодоступність. До прикладу, якщо споруджувати дитячий майданчик, то він має бути доступний для всіх мешканців, а не лише ОСББ.

Хто і за скільки проектів може проголосувати?

Цього року для голосування та подачі проектів міська рада використовуватиме нову платформу E-DEM. Кожний мешканець громади може проголосувати за 1 великий та 1 малий проект.

На що потрібно звернути увагу, коли готуєш заявку проекту?

Перш за все на назву. Назва має бути лаконічною, містити до 10 слів. В описі проекту потрібно вказати проблему, яка існує у громаді. Мета та план заходів із реалізації проекту повинні передбачати зменшення або вирішення окресленої проблеми. У заявці слід вказати місце та адресу, де проект передбачається реалізувати.

Як правильно підготувати бюджет проекту?

Важливо при підготовці бюджету врахувати, що облаштування території чи спорудження на ній певних споруд передбачає створення проектно-кошторисної документації, яка також потребує грошей.

Якщо при оформленні ідеї у проект виникають труднощі варто прийти на зустрічі з авторами проектів на громадський бюджет, які щотижня організовує Тернопільська міська рада. При розрахунку суми бюджету може допомогти управління ЖКГ. Слід пам’ятати, що всі витрати на реалізацію проекту йдуть через державні органи, що включають оподаткування та відрахування, тому ціна становить приблизно на 30% більша, ніж якби проект реалізовували приватно.

Умовно бюджет мого проекту становить 1 млн 800 тис., чи можу я знайти додаткових спонсорів до проекту, які готові внести певну частину суми?

Положення про Громадський бюджет 2020 не передбачає співфінансування. Всі кошти на реалізацію проекту йдуть з бюджету громади. Залучення інших джерел фінансування створить складнощі у забезпеченні того, що кошти справді будуть виділені.

Як подати свій проект?

Проект можна подати двома способами: або в електронній формі, попередньо зареєструвавшись на сайті або заповнити бланк-заяву проекту та занести у ЦНАП, що на вулиці Князя Острозького,6. При подачі проекту у ЦНАП потрібно мати із собою паспорт. Реєстрація місця проживання у Тернопільській громаді при поданні проекту не вимагається. Це означає, що подати проект може кожний громадянин, але голосувати за нього будуть лише зареєстровані жителі громади. Щоб зменшити можливість технічних збоїв при подачі проекту онлайн, рекомендовано зменшити розмір фото.

Подача проектів завершується 30 вересня.

Хто голосує за проект?

Проголосувати за проекти можуть всі громадяни України віком від 16 років, що зареєстровані в Тернопільській ОТГ, зокрема мешканці сіл, які нещодавно приєдналися до Тернополя, заповнивши бланк для голосування в паперовому або електронному вигляді. Громадяни, які працюють у Тернополі, але не зареєстровані в громаді, змоги проголосувати не матимуть.

Розкажіть детально про етапи подачі та затвердження проекту?

Після подачі проект має отримати 15 голосів попередньої підтримки протягом 7-ми днів. Про винесення проекту на попереднє голосування автора повідомляють зателефонувавши та надіславши йому повідомлення на електронну скриньку. Якщо проект отримує необхідні голоси, через 5 днів він отримує висновок Номінаційного комітету про допущення до голосування. Голосування за проекти триватиме із 25 жовтня до 8 листопада. 2019 року. Мінімально, щоб бути реалізованим, великий проект має отримати 500 голосів, а малий- 300. Проекти, які “наберуть” менше, реалізованими не будуть. Невикористані кошти повертатимуться в міський бюджет.

Як дізнатись, що територія, на якій плануємо реалізувати проект, належить до комунальної власності? Чи можна подавати проект без прив’язки до конкретної адреси?

Інформацію про землю можна дізнатися скориставшись кадастровою картою, звернувшись за консультацією до міської ради або в управління комунального майна. Кожний проект має мати прив’язку до адреси, оскільки не можна якісно реалізувати задум, не знаючи, де він має бути здійснений.

Чи є інші способи проголосувати за проект крім електронного?

В більшості випадків за проект голосують онлайн. Але існує можливість проголосувавши за проект в ЦНАП-і, маючи при собі паспорт. Автор за свій проект голосувати не може. Також необхідно пам’ятати, що агітація в ЦНАП-і та біля нього за проекти громадського бюджету заборонена.

Хто контролює виконання проектів громадського бюджету?

Контроль за виконанням проекту здійснює автор проекту, члени Номінаційного комітету. Щодо використання коштів ведеться підзвітність, всі великі закупівлі чи пошук підрядника в рамках проекту ведуться через систему Prozorro.

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі

Довідка: Центр громадського контролю «Дій!» – проект чеської організації People in Need за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки у рамках програми «Transition Promotion Program». Проект полягає у розбудові в Україні мережі моніторингових центрів, які опікуються питаннями громадського контролю за діяльністю органів місцевої влади. До основних компонентів діяльності проекту відносяться: моніторинг та аналітика, адвокація, громадсько-правова просвіта, створення проактивності місцевого громадського сектору та його консолідація. Мережа на цьому етапі охоплює ключові міста в Україні, де на сьогодні цікава і динамічна громадсько-політична активність – Тернопіль, Вінниця, Запоріжжя, Краматорськ та Маріуполь (Донеччина).