Олександр Гавура очолив критично важливу посаду у Тернопільській військовій адміністрації

У департаменті з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами Тернопільської обласної військової адміністрації відбулись кадрові зміни.

Олександр Гавура, який раніше виконував обов’язки заступника начальника Головного управління ДСНС України у Тернопільській області, призначений виконувачем обов’язків директора департаменту.

Цей департамент відіграє критично важливу роль у забезпеченні захисту населення. Його основні функції включають координацію оборонної роботи, управління цивільним захистом та взаємодію з правоохоронними органами в умовах воєнного часу.

Начальник Тернопільської ОВА зустрівся з колективом департаменту. Він зауважив, що перед Олександром Михайловичем поставлено завдання зміцнення зв’язків з силовими структурами області, організацію допомоги постраждалим та покращення стану цивільного захисту населення.