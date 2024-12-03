16:54 | 3.12.2024
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Частина Тернополя та району аварійно знеструмлені

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❗️Внаслідок ворожої атаки БПЛА на обʼєкт енергетичної інфраструктури у місті Тернополі аварійно знеструмлювались споживачі міста та Тернопільського району. Енергетики та ДСНС ліквідовують наслідки атаки.

❌У місті Тернополі аварійно залишаються знеструмлені споживачі за такими адресами: вулицях Лук’яновича 1, 2, 3, Бродівська 50, 50Б, 50В, 51, 53, 54, 54Б, а також Промисловий район по вулицях Гріга, Промислова, Поліська.

Аварійні бригади працюють на місці події для найшвидшого відновлення електропостачання споживачів.

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