Частина Тернополя та району аварійно знеструмлені

❗️Внаслідок ворожої атаки БПЛА на обʼєкт енергетичної інфраструктури у місті Тернополі аварійно знеструмлювались споживачі міста та Тернопільського району. Енергетики та ДСНС ліквідовують наслідки атаки.

❌У місті Тернополі аварійно залишаються знеструмлені споживачі за такими адресами: вулицях Лук’яновича 1, 2, 3, Бродівська 50, 50Б, 50В, 51, 53, 54, 54Б, а також Промисловий район по вулицях Гріга, Промислова, Поліська.

Аварійні бригади працюють на місці події для найшвидшого відновлення електропостачання споживачів.