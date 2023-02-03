Олександр Педан проінспектував тернопільський педагогічний університет

“УніверCheck 2. Професії” – освітній тревел, у якому телеведучий разом із донькою мандрують українськими вишами та розповідають про навчання в них. У Тернополі команда проєкту проінспектувала ТНПУ ім. В. Гнатюка

У 2022 році Тернопільський національний педагогічний університет посів третє місце в рейтингу педагогічних вишів, також це один із найстаріших ВНЗ на заході України. Саме тому команда освітнього тревелу “УніверCheck” вирішила приїхати туди зі зйомками.

“Враження про ТНПУ залишилися приємні, – каже ведучий проєкту Олександр Педан. – Чисті та сучасні аудиторії, ремонт. Компактне та цілісне студмістечко – на одній території знаходяться навчальні корпуси, гуртожитки. До речі, нам показали гуртожиток, за словами студентів, старий. Але навіть він у дуже пристойному стані та чистий”.

Також команда проєкту залишилася задоволена прогулянкою містом. Телеведучий Олександр Педан у Тернополі не вперше, на відміну від його доньки Лери, яка в “УніверCheck” є співведучою.

“Дуже компактне та затишне місто. Але найбільше мені сподобалося, що посеред центру є став. Можна й водними видами спорту займатися, і просто чілити на Єлисейських полях, як їх називають місцеві”, – поділилася враженнями дівчина.

Попри те, що знімали випуск восени й вода була вже холодною, телеведучий Олександр Педан, який є прихильником водних видів спорту, все ж покатався на сапборді Тернопільським ставом.

Також команда скуштувала піцу в уже культовій для місцевих “Старій піцерії” і відзначила смак і демократичні ціни.

Подивитися повний випуск “УніверCheck 2. Професії” про Тернопіль можна за посиланням.

Нагадаємо, “УніверCheck 2. Професії” – це освітній тревел, у якому телеведучий Олександр Педан разом із донькою Лерою мандрують вишами України. Вони розповідають про найзатребуваніші спеціальності у навчальних закладах, влаштовують екскурсії гуртожитками та знайомлять зі студентським ком’юніті. Також у новому сезоні Олександр та Лера порушують питання усвідомленого вибору професії та діляться можливостями професійного зростання в Україні.