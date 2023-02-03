На Тернопільщині магазинних злодіїв судитимуть по законах воєнного часу

Працівники поліції відкрили кримінальні провадження щодо двох мешканців області. Громадяни криміналили по-різну, однак за аналогічною схемою.

Підозрювані 1965 та 1971 років народження, обирали різні торгові заклади, звідки виносили майно. Вони знаходили слушну нагоду, коли продавці обслуговували клієнтів та привласнювали товар.

Факти крадіжок документували камери відеоспостереження, записи з яких допомогли вийти на слід крадіїв.

Правоохоронці перевіряють причетність тернополян до вчинення аналогічних протиправних дій на території міста.

Відомості про події слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.