02:43 | 28.09.2022
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Масажист Ігор Цап приїхав з Канади на Тернопільщину, щоб допомагати військовим проходити реабілітацію

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Масажист, українець за походженням, Ігор Цап приїхав з Канади, де працював 32 роки, 22 з яких – масажистом, щоб допомогти проходити реабілітацію українцям, причетним до війни – військовим, волонтерам, всім, хто потребує відновлення. 
 
Чоловік звернувся до Тернопільської обласної ради, щоб допомогли знайти кабінет масажу, де б він зміг втілювати свій волонтерський задум.
Про це розповів голова облради Михайло Головко.
 
– Звісно, ми підтримали ініціативу пана Ігоря і посприяли у вирішенні його питання. Зараз він активно працює в Тернопільській обласній клінічній лікарні, віддається своїй справі сповна, від щирого серця і не сподівається жодної винагороди. Вкотре переповнюють емоції та почуття вдячності! Пишаюся українцями!  Ми – непереможна нація. Нехай же Бог щедро поблагословить пана Ігоря здоров’ям, всіма благами і керує його руками. Хлопцям – успішної реабілітації, швидкого відновлення і повернення в стрій!  зазначив Михайло Головко.

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