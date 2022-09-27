Масажист Ігор Цап приїхав з Канади на Тернопільщину, щоб допомагати військовим проходити реабілітацію

Масажист, українець за походженням, Ігор Цап приїхав з Канади, де працював 32 роки, 22 з яких – масажистом, щоб допомогти проходити реабілітацію українцям, причетним до війни – військовим, волонтерам, всім, хто потребує відновлення.

Чоловік звернувся до Тернопільської обласної ради, щоб допомогли знайти кабінет масажу, де б він зміг втілювати свій волонтерський задум.

Про це розповів голова облради Михайло Головко.

– Звісно, ми підтримали ініціативу пана Ігоря і посприяли у вирішенні його питання. Зараз він активно працює в Тернопільській обласній клінічній лікарні, віддається своїй справі сповна, від щирого серця і не сподівається жодної винагороди. Вкотре переповнюють емоції та почуття вдячності! Пишаюся українцями! Ми – непереможна нація. Нехай же Бог щедро поблагословить пана Ігоря здоров’ям, всіма благами і керує його руками. Хлопцям – успішної реабілітації, швидкого відновлення і повернення в стрій! – зазначив Михайло Головко.