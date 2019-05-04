Капітан жіночої збірної України Олена Підгрушна продовжить спортивну кар’єру в біатлоні. Про це сайту Біатлон України повідомила сама спортсменка, після того, як в квітні цього року пройшла повторне обстеження на предмет проблем з серцевим м’язом, внаслідок яких Підгрушна достроково завершила попередній сезон.

В результаті обстеження лікарі не виявили протипоказань для активних занять спортом. А, враховуючи велике бажання Олени продовжити змагатися, вже на першому тренувальному зборі вона зможе працювати нарівні з іншими спортсменками. Після консультацій президента федерації Володимира Бринзака, тренерів команди і самої спортсменки, прийнято рішення, що передсезонну підготовку Підгрушна проводитиме в загальній групі під керівництвом Валерія Лєснікова, Володимира Махлаєва і Олександра Біланенка.

Поділіться:











загрузка...