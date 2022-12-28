Олеся Гудима, Роман Вархол та інші стали лауреатами Всеукраїнської премії ім. Братів Богдана і Левка Лепких

У Тернополі 23 грудня у редакції газети «Свобода» відбулося підсумкове засідання Громадської ради з присвоєння Всеукраїнської премії ім. Братів Богдана і Левка Лепких за 2022 рік.

Під час засідання члени Громадської ради (Віктор Уніят, Ігор Дуда, Богдан Мельничук, Михайло Андрейчин, Богдан Андрушків, Михайло Тимошик, Михайло Ониськів, Надія Волинець, Богдан Ткачик, Богдан Ничик, Надія Білик та ін.), обговоривши кандидатури та зважаючи на цьогорічний ювілей Богдана Лепкого, вирішили збільшити кількість цьогорічних лауреатів премії.

Отож, лауреатами Всеукраїнської премії ім. Братів Богдана і Левка Лепких за 2022 рік стали:

Роман Вархол (поет, член НСПУ, м. Львів) – за активну літературну діяльність останніх років, зокрема книги «Підкова Пегасова, або Кобзарь по-лемківски» та «Легенда ветхозавітна од Бояна Лемківського»;

(поет, член НСПУ, м. Львів) – за активну літературну діяльність останніх років, зокрема книги «Підкова Пегасова, або Кобзарь по-лемківски» та «Легенда ветхозавітна од Бояна Лемківського»; Олеся Гудима (художниця, м. Тернопіль – Реджо-нель-Емілія, Італія) – за вагомий внесок в українське образотворче мистецтво та популяризацію української культури за кордоном, зокрема в Італії;

(художниця, м. Тернопіль – Реджо-нель-Емілія, Італія) – за вагомий внесок в українське образотворче мистецтво та популяризацію української культури за кордоном, зокрема в Італії; Юрій Сиротюк (громадський діяч, активний учасник Революції Гідності (автор цього терміна), публіцист, доброволець добровольчої чоти «Карпатська січ» (2014–2015), боєць 5-го окремого штурмового полку ЗСУ, м. Київ) – за активну публіцистичну діяльність, відновлення історичної правди про національно-визвольний рух;

(громадський діяч, активний учасник Революції Гідності (автор цього терміна), публіцист, доброволець добровольчої чоти «Карпатська січ» (2014–2015), боєць 5-го окремого штурмового полку ЗСУ, м. Київ) – за активну публіцистичну діяльність, відновлення історичної правди про національно-визвольний рух; Володимир Кравчук (поет, член НСПУ , м. Збараж) – за активну літературну діяльність та книги останніх років «Визріла дорога» та «Часоплин»;

(поет, член НСПУ , м. Збараж) – за активну літературну діяльність та книги останніх років «Визріла дорога» та «Часоплин»; Петро Федоришин (редактор, публіцист, член НСПУ, м. Тернопіль) – за літературознавчі та краєзнавчі дослідження, зокрема трилогію, присвячену 500-літтю Чорткова («Світло і тіні Чортківських замків. Сторінками історії міста (ХІ-ХVIII ст.). Книга перша», «Таємниці скарбів Садовських. Сторінками історії Чорткова (1772 – 1918 рр.). Книга друга», «У круговерті часу. Сторінками історії Чорткова (1918 – 1991 рр.). Книга третя»);

(редактор, публіцист, член НСПУ, м. Тернопіль) – за літературознавчі та краєзнавчі дослідження, зокрема трилогію, присвячену 500-літтю Чорткова («Світло і тіні Чортківських замків. Сторінками історії міста (ХІ-ХVIII ст.). Книга перша», «Таємниці скарбів Садовських. Сторінками історії Чорткова (1772 – 1918 рр.). Книга друга», «У круговерті часу. Сторінками історії Чорткова (1918 – 1991 рр.). Книга третя»); Мар’яна Савка (поетеса, редакторка, літературознавець, член НСПУ, м. Львів) – за серію літературознавчих праць, книги поезій для дітей та дорослих.

Враховуючи ситуацію в Україні, Громадська рада вирішила вручити премії в індивідуальному порядку до Дня Соборності України, а цьогорічний фонд премії перерахувати на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, що під час засідання у листопаді Громадська рада присвоїла Всеукраїнську премію ім. Братів Богдана та Левка Лепких за 2022 р. Головнокомандувачу Збройних сил України, генералу Валерію Залужному – за створення боєздатної армії й ефективну оборону та звільнення окупованих територій України від московських загарбників.

Цього року, як і минулого, матеріальну складову премії формує патріотична благодійна організація «Фонд Михайла і Мар’яни Головко».

Громадська рада з присвоєння Всеукраїнської премії ім. Братів Лепких