На Тернопільщині за порушення торгівлі підакцизними товарами анулювали 690 ліцензій

З початку 2022 року працівники управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Тернопільській області провели 200 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним. До порушників застосували фінансові санкції на суму понад 8 млн гривень.

Встановлено 248 порушень норм законодавства, що регулює виробництва й обіг спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та пального. Зокрема, виявлено 44 факти невидачі розрахункового документа (чек), незабезпечення ведення у порядку, встановленому законодавством, обліку товарних запасів та 43 факти реалізації підакцизної продукції без зазначення коду товарної продукції згідно УКТЗЕД. Крім того, зафіксовано 44 факти роздрібної торгівлі тютюновими виробами з полиць самообслуговування та 30 випадків торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни. Мали місце порушення ненадання документів при проведенні фактичної перевірки та роздрібної торгівлі алкогольним напоями без наявності ліцензії.

Упродовж січня-листопада цього року анулювали 404 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Ще 286 ліцензій скасували на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Загалом на даний час бізнес нашого краю використовує 4502 ліцензії на реалізацію алкоголю та тютюну.