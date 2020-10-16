Ольга Ярмоленко очолила управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА
Сьогодні голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш представив головам райдержадміністрацій та головним лікарям області нового начальника управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації Ольгу Ярмоленко.
«Роботи дуже багато, кожного дня є нові виклики та важливі завдання. Але я переконаний, що ваш досвід, професіоналізм та знання допоможуть досягти поставлених цілей», – зазначив голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш.
Ольга Ярмоленко висловила подяку за довіру очолити медичну галузь Тернопільщини у такий важливий період – час світової пандемії COVID-19.
«Проблематика галузі охорони здоров’я Тернопільщини мені знайома і я відношусь до цього з розумінням. Адже довгий час працювала в управління охорони здоров’я міста Тернополя. Колеги, надіюсь на вашу підтримку та конструктивну роботу», – каже Ольга Ярмоленко.
Також Ольга Ярмоленко окреслила основні завдання, які планує реалізувати на новій посаді, а саме: продовжувати організацію заходів з боротьбою коронавірусу; покращити медичну послугу й імідж закладів охорони здоров’я Тернопільщини.