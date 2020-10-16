У лікарнях Тернополя – 132 хворих на COVID-19

У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги перебуває 61 хворий на коронавірус. 7 хворих перебуває на кисневій підтримці через маску, 13 – на кисневому концентраторі. 1 людина підключена до апарату ШВЛ. 5 пацієнтів у лікарні – з підозрою на коронавірус.

У Тернопільській міській дитячій лікарні – 19 хворих ( 12 дітей і 7 дорослих) з підтвердженим COVID-19. 3 людей у лікарні – з підозрою на коронавірус.

У Тернопільській міській лікарні №3 перебуває 32 хворих на коронавірус. 4 пацієнтів перебувають на кисневій підтримці через маску, 14 пацієнтів – на кисневому концентраторі. 3 людей у лікарні з підозрою на коронавірус.

У Тернопільській міській лікарні №2 – 20 хворих з підтвердженим COVID-19. 16 хворих перебуває на кисневій підтримці через маску, 4 – на кисневому концентраторі. 7 людей у лікарні – з підозрою на коронавірус.