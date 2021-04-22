У Тернополі від пожежі врятували троє дітей і дорослих
19 квітня близько 22 години в Тернополі на вулиці Фабричній на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку сталася пожежа. Пожежники, які оперативно прибули до місця виклику, встановили, що сталося займання електрощитової на площі три квадратних метри.
– Через сильне задимлення сходової клітки та частини квартир гасіння пожежі ускладнювалось. Довелося застосувати пожежну автодрабину. Пожежно-рятувальним підрозділом врятовано шестеро людей, з них троє дітей із верхніх поверхів будинку (3-5-й), – повідомив заступник начальника Тернопільського міського відділу Головного управління ДСНС України у Тернопільській області Віталій Поворозник.
Потерпілих внаслідок пожежі немає. Окрім врятованих людей, проведено евакуацію семи осіб із нижніх поверхів. Внаслідок пожежі електрощитову знищено.
Причина пожежі та матеріальні збитки уточнюються.