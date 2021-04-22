У Тернополі від пожежі врятували троє дітей і дорослих

19 квітня близько 22 години в Тернополі на вулиці Фабричній на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку сталася пожежа. Пожежники, які оперативно прибули до місця виклику, встановили, що сталося займання електрощитової на площі три квадратних метри.

– Через сильне задимлення сходової клітки та частини квартир гасіння пожежі ускладнювалось. Довелося застосувати пожежну автодрабину. Пожежно-рятувальним підрозділом врятовано шестеро людей, з них троє дітей із верхніх поверхів будинку (3-5-й), – повідомив заступник начальника Тернопільського міського відділу Головного управління ДСНС України у Тернопільській області Віталій Поворозник.

Потерпілих внаслідок пожежі немає. Окрім врятованих людей, проведено евакуацію семи осіб із нижніх поверхів. Внаслідок пожежі електрощитову знищено.

Причина пожежі та матеріальні збитки уточнюються.

Сніжана Матяш, Номер Один