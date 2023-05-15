Олігарх Дмитро Фірташ і керівники його компаній отримали підозри. Що відомо?
Про це Громадському повідомило джерело у правоохоронних органах.
Як стверджує їх співрозмовник, правоохоронці сьогодні, 15 травня, вручають підозри Фірташу та 8 топменеджерам його компаній. З ранку тривають обшуки у керівників фірм олігарха («РГК», «Йє енергія») та облгазів.
Правоохоронці викрили схему, за якою підконтрольні Фірташу структури купували паливо у його ж компанії, але насправді отримували 30% від обсягів.
Штучний дефіцит покривали завдяки державного газу, а гроші осідали у кишенях Фірташа. За даними джерела, за сім років така схема завдала збитків бюджету країни на 18 мільярдів гривень.
Хто такий Фірташ?
Дмитро Фірташ є однією з найбагатших людей України. Зокрема, йому належать майже всі українські облгази (його компанії займають понад 60% ринку), підприємства металургійного комплексу та інші великі компанії. Наразі Фірташ перебуває в Австрії, де тривають судові процеси щодо його екстрадиції до США.
Дмитра Фірташа неодноразово підозрювали у зловживанні монопольним становищем в Україні.