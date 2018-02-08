Олімпійська Чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна – прапороносець збірної України у Пхьончхані

Олімпійська Чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна – прапороносець 🇺🇦️ збірної України у Пхьончхані. Саме їй довірили почесну місію пронести прапор України на офіційній церемонії відкриття ХХІІІ зимових Олімпійських ігор.

“Дуже приємно, що вся команда одноголосно підтримала мою кандидатуру. Це була мрія дитинства. Хочу попросити кожного українця, вболівайте за Україну. Не дивлячись на те, що ми за тисячі кілометрів від вас, кожна ваша душа, кожна посмішка, кожна радість буде підтримувати нас!”, – наголосила Олена Підгрушна.

