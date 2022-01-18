10:30 | 18.01.2022
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Новини Тернополя 

Автомийка у Тернополі програла суд Держпраці

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У червні 2021 року посадовими особами Управління Держпраці здійснено спробу проведення інспекційного відвідування у суб’єкта господарювання, який, здійснюючи підприємницьку діяльність на території автомийки у місті Тернополі, використовував працю найманих робітників.

Роботодавцем було вчинено перешкоди у проведенні інспекторами праці заходу державного контролю, а саме: ненадано інформації щодо укладення трудових відносин з найманими працівниками, а також – недопущено до приміщення, у якому вони працювали.

Уповноваженою посадовою особою Управління Держпраці було винесено постанову про накладення на роботодавця штрафу у розмірі 96 тис. грн. За створення перешкод у проведенні перевірки. Не погоджуючись з цим рішенням, суб’єкт господарювання оскаржив його до суду.

11 січня 2022 року Тернопільським окружним адміністративним судом ухвалено рішення, яким визнано правомірною постанову Управління Держпраці про накладення на штрафу.

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