Автомийка у Тернополі програла суд Держпраці

У червні 2021 року посадовими особами Управління Держпраці здійснено спробу проведення інспекційного відвідування у суб’єкта господарювання, який, здійснюючи підприємницьку діяльність на території автомийки у місті Тернополі, використовував працю найманих робітників.

Роботодавцем було вчинено перешкоди у проведенні інспекторами праці заходу державного контролю, а саме: ненадано інформації щодо укладення трудових відносин з найманими працівниками, а також – недопущено до приміщення, у якому вони працювали.

Уповноваженою посадовою особою Управління Держпраці було винесено постанову про накладення на роботодавця штрафу у розмірі 96 тис. грн. За створення перешкод у проведенні перевірки. Не погоджуючись з цим рішенням, суб’єкт господарювання оскаржив його до суду.

11 січня 2022 року Тернопільським окружним адміністративним судом ухвалено рішення, яким визнано правомірною постанову Управління Держпраці про накладення на штрафу.