Орендар вкрав із квартири в Тернополі телевізор

До працівників Тернопільського відділу поліції звернулася жителька району, яка повідомила, що чоловік, який винаймав квартиру в обласному центрі, привласнив плазмовий телевізор.

За словами заявниці, після того як чоловік з’їхав, з приміщення зникла й техніка. У протиправному вона запідозрила орендаря. Завдані збитки краянка оцінила в суму 3 000 гривень.

Здогадки заявниці вдалося підтвердити й правоохоронцям. Вони встановили, що протиправне вчинив тернополянин 1987 року народження

Викраде майно підозрюваний реалізував в ломбард, а кошти витратив на власні потреби.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України.

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