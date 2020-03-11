11:40 | 11.03.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Орендар вкрав із квартири в Тернополі телевізор

Irena 7 Views Прокоментуй!
До працівників Тернопільського відділу поліції звернулася жителька району, яка повідомила, що чоловік, який винаймав квартиру в обласному центрі, привласнив плазмовий телевізор. 
 
За словами заявниці, після того як чоловік з’їхав, з приміщення зникла й техніка. У протиправному вона запідозрила орендаря. Завдані збитки краянка оцінила в суму  3 000 гривень. 
 
Здогадки заявниці вдалося підтвердити й правоохоронцям. Вони встановили, що протиправне вчинив тернополянин 1987 року народження
 
Викраде майно підозрюваний реалізував в ломбард, а кошти витратив на власні потреби.
 
Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України.
 

 © Офіційний сайт Національної поліції: https://tp.npu.gov.ua/news/kriminal/orendar-vinis-z-pomeshkannya-texniku/

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *