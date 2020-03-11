На Тернопільщині не підтвердилася підозра на коронавірус у дитини, яка напередодні повернулася з Італії

10 березня о 18:15 год. до ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України” надійшло термінове повідомлення щодо випадку підозри на коронавірусну інфекцію у дитини, яка напередодні захворювання повернулася з Італії.

Спеціалістами своєчасно проведено епідрозслідування, організовано комплекс необхідних протиепідемічних заходів у вогнищі інфекційного захворювання. За результатами проведених вірусологічною лабораторією досліджень о 22:30 год. підозру на COVID- 2019 знято! Діагноз: грип А підтверджено лабораторно методом ПЛР. Рекомендуємо мешканцям Тернопільської області, які повернулись з країн, де реєструються випадки коронавірусної інфекції, при перших ознаках респіраторного захворювання, телефонувати до сімейного лікаря (за місцем проживання) щодо подальшої тактики дій.