13:28 | 11.03.2020
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині не підтвердилася підозра на коронавірус у дитини, яка напередодні повернулася з Італії

Irena 16 Views Прокоментуй!

10 березня о 18:15 год. до ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України” надійшло термінове повідомлення щодо випадку підозри на коронавірусну інфекцію у дитини, яка напередодні захворювання повернулася з Італії.

Спеціалістами своєчасно проведено епідрозслідування, організовано комплекс необхідних протиепідемічних заходів у вогнищі інфекційного захворювання.

За результатами проведених вірусологічною лабораторією досліджень о 22:30 год. підозру на COVID- 2019 знято!

Діагноз: грип А підтверджено лабораторно методом ПЛР.

Рекомендуємо мешканцям Тернопільської області, які повернулись з країн, де реєструються випадки коронавірусної інфекції, при перших ознаках респіраторного захворювання, телефонувати до сімейного лікаря (за місцем проживання) щодо подальшої тактики дій.

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