На Тернопільщині не підтвердилася підозра на коронавірус у дитини, яка напередодні повернулася з Італії
10 березня о 18:15 год. до ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України” надійшло термінове повідомлення щодо випадку підозри на коронавірусну інфекцію у дитини, яка напередодні захворювання повернулася з Італії.
Спеціалістами своєчасно проведено епідрозслідування, організовано комплекс необхідних протиепідемічних заходів у вогнищі інфекційного захворювання.
За результатами проведених вірусологічною лабораторією досліджень о 22:30 год. підозру на COVID- 2019 знято!
Діагноз: грип А підтверджено лабораторно методом ПЛР.
Рекомендуємо мешканцям Тернопільської області, які повернулись з країн, де реєструються випадки коронавірусної інфекції, при перших ознаках респіраторного захворювання, телефонувати до сімейного лікаря (за місцем проживання) щодо подальшої тактики дій.