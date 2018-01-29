Оригінальні комфорт-зони створили у сільській школі на Тернопільщині. Фото
Баворівська сільська школа Великогаївської об`єднаної громади Тернопільського району взяла участь в цікавому конкурсі.
У рамках проведення конкурсу-проекту «Створення відпочинкових просторів для школярів» тут облаштували дві комфорт-зони: для учнів початкових класів – «Дивосвіт Країни Вінні» та для учнів середніх класів та старшокласників – «Лови момент».
У створенні зон відпочинку взяли участь вчителі, батьки, учні, працівники та випускники школи.
Фото зі сторінки школи у Фейсбуці: ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Баворів.