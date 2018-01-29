Новини Тернополя 

Оригінальні комфорт-зони створили у сільській школі на Тернопільщині. Фото

Irena 26 Views Прокоментуй!

Баворівська сільська школа Великогаївської об`єднаної громади Тернопільського району взяла участь в цікавому конкурсі.

У рамках проведення конкурсу-проекту «Створення відпочинкових просторів для школярів» тут облаштували дві комфорт-зони: для учнів початкових класів – «Дивосвіт Країни Вінні» та для учнів середніх класів та старшокласників – «Лови момент». 

У створенні зон відпочинку взяли участь вчителі, батьки, учні, працівники та випускники школи.

Фото зі сторінки школи у Фейсбуці: ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Баворів.

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