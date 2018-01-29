Як одного з тернопільських рятувальників проводили на заслужений відпочинок

Сьогодні співробітники Управління ДСНС України у Тернопільській області провели на заслужений відпочинок підполковника служби цивільного захисту Віктора Герасюка.

Молодого пенсіонера, який близько двадцяти років свого життя віддав службі в лавах вогнеборців, привітали колеги. Начальник Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей подякував йому за службу, побажав міцного здоров’я, сімейного затишку, достатку, благополуччя та мирного неба над головою й вручив пам’ятний подарунок.

За повідомленням прес-служби Управління.