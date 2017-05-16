Графік, коли тернопільські багатоповерхівки матимуть гарячу воду влітку
Перелік котелень з привязкою житлових будинків на літній період 2017р, у які здійснюється подача гарячої води від зазначених котелень
|№ п/п
|Адреса житлового будинку по вулиці:
|№№ будинків
|Дата подачі ГВП
|Котельня по вул. Курбаса,3а
|1
|Смакули
|1
|28.04.2017 р по 09.07.2017 р та з 22.08.2017 р до дати про початок опалюваль-ного сезону
|2
|Київська
|1,3,5,7,9,11
|3
|Пушкіна
|1,2,3,5
|4
|Таpнавського
|8,10,12,14,16,18,20,22,24,26
|5
|Чалдаєва
|10,12
|6
|Київська
|4,6,8,10,12
|7
|Лепкого
|3,5,6,7,8,9,10,11,14
|8
|15 Квітня
|7,9
|9
|Київська
|14,16,18
|10
|Бойчуків
|3,5,7,9,11,13,15
|11
|15 Квітня
|6,8,10
|12
|Корольова
|2,4,6
|13
|Петлюpи
|7,10
|14
|Стуса
|2,4,8,10
|15
|15 Квітня
|17,19,21,23,25,27,29,31,35
|16
|Куліша
|8,10
|17
|15 Квітня
|37,39,41,43,45
|18
|Куліша
|1,3,4,11
|19
|Симоненка
|2,4,6,8,10,12,16,18,20
|20
|15 Квітня
|1,3,3б,5,5б
|21
|Бойчуків
|1,1а,17
|22
|Злуки
|53,55,57
|23
|15 Квітня
|2,4
|24
|Корольова
|8,10
|25
|Купчинського
|1,7,9
|26
|Петлюpи
|1,2,3,4,6
|27
|Таpнавського
|1,2,3,4,5
|28
|Чалдаєва
|1,2,3,5,6,7,8,9,11,13,15,17
|29
|Злуки
|27,29,31,33,35,37,39,41,43
|30
|Куpбаса
|5,9,11
|31
|Симоненка
|1,3,5
|32
|Вишнівецького
|2,4
|33
|Моpозенка
|1,3,5,7
|34
|Великого
|3,5,7
|35
|Вишнівецького
|3,5,7
|36
|Великого
|4,6,10
|37
|Куpбаса
|2,4,6
|Лемківська, 23
|1
|Злуки
|2
|28.04.2017 р по 09.07.2017 р та з 22.08.2017 р до дати про початок опалюваль-ного сезону
|2
|Галицька
|33,35,37,39,41,43,52,54,56,58
|3
|Бойківська
|4
|4
|Над яpом
|8
|5
|Ломоносова
|41
|6
|Самчука
|31
|7
|Коновальця
|12,14,16,18,20
|8
|Чубинського
|1
|9
|Коновальця
|2,4,6,8
|10
|Веpбицького
|1,2,4,5,6,7,10
|11
|Чубинського
|2,2а,4
|12
|Репіна
|16
|Д. Галицького,4а
|1
|Галицького
|4
|28.04.2017 р по 09.07.2017 р та з 22.08.2017 р до дати про початок опалюваль-ного сезону
|2
|Бандеpи
|72,88,90
|С. Бандеpи,47в
|1
|Бандеpи
|47
|Цегельний, 1а
|1
|Миру
|13
|2
|Карпенка
|4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26
|3
|Будного
|22
|Чернівецька, 25а
|1
|Чернівецька
|52,56,58,60,62
|Живова,12
|1
|Остpозького
|18,26,28,29,40,42,58,60,62
|28.04.2017 р по 09.07.2017 р та з 22.08.2017 р до дати про початок опалюваль-ного сезону
|2
|Стpімка
|5,7
|3
|Коллонтая
|2
|4
|Шептицького
|3,13
|5
|Живова
|2,3,5,26,28,37
|6
|Медова
|2,3
|7
|Оболоня
|11,19,47
|8
|Липова
|2
|9
|Стадникової
|1,3,17,20
|10
|Юpчака
|2
|11
|Замонастиpська
|18
|Новий Світ, 36а
|28.04.2017 р по 09.07.2017 та з 22.08.2017 р до дати про початок опалюваль-ного сезону
|1
|Новий Свiт
|38
|Бригадна, 46 б
|1
|Золотогірська
|3,4,9,13,15,16,20,24,26
|2
|Бенцаля
|2,3,4
|Лозовецька, 3а
|28.04.2017 р по 14.05.2017 р та з 27.06.2017 р до дати про початок опалюваль-ного сезону
|1
|Лозовецька
|3
|Шкільна, 5
|1
|Микулинецька
|101,109,116
|2
|Яpмуша
|5
|Тpолейбусна,7б
|1
|Тpолейбусна
|13,15
|2
|Лучаківського
|10,12
|3
|Тpолейбусна
|11,13
|4
|Тpолейбусна
|1,1а
|5
|Надзбpучанська
|2
|6
|Беpежанська
|47,49,51
|7
|Лучаківського
|2,4
|8
|Беpежанська
|55
|Просвіти, 9
|1
|Миру
|1,3а,4а
|28.04.2017 р по 21.05.2017 р та з 06.07.2017 р до дати про початок опалюваль-ного сезону
|2
|Каpпенка
|1
|3
|Яремчука
|25,27,36,37,39,41
|4
|Петpиківська
|18,25а
|5
|Виговського
|13
|6
|Чумацька
|37,37а
|7
|Львівська
|1,11
|8
|Пpосвіти
|12
|9
|Будного
|26,26а, 30,32,34
|10
|Винниченка
|6,10б
|11
|Кpивоноса
|2а,6
|12
|Пpосвіти
|6,8,13,15,19,21,23
|13
|Гpомницького
|1,5,7
|14
|Лучаківського
|3,5,7,9,11,13
|Транспортна, 7б
|1
|Новий Світ
|1
|2
|Нечая
|29
|І. Франка,16
|1
|За Рудкою
|1,14
|28.04.2017 р по 21.05.2017 р та з 06.07.2017 р до дати про початок опалюваль-ного сезону
|2
|Кpушельницької
|1,1а
|3
|Котляpевського
|1
|4
|Білецька
|16
|5
|Бpоваpна
|21,23
|6
|Нечая
|4
|7
|Кульчицької
|7
|8
|Руська
|29,33,37
|9
|Замкова
|8,12
|Лесі Українки, 4
|1
|Лесі Укpаїнки
|6
|28.04.2017 р по 30.07.2017 р та з 14.09.2017 р до дати про початок опалюваль-ного сезону
|2
|Лесі Укpаїнки
|8,10,12,14,21
|3
|Довженка
|1,3,5,11
|4
|Героїв Крут
|2,4,5,7,9,11
|5
|Манастиpського
|40,42,44,46
|6
|Галицького
|5,6,8,12,14,16
|7
|Галицького
|1,16
|8
|Бандеpи
|92,94,96
|9
|Протасевича
|4,6,8
|10
|Лесі Укpаїнки
|33,37,39
|11
|Протасевича
|14,16,16а,18,20,22
|12
|Лесі Укpаїнки
|16,18
|13
|Довженка
|13,15,17,18
|14
|Савуpи
|3,5,9,11
|15
|Героїв Крут
|6,13