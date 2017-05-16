Графік, коли тернопільські багатоповерхівки матимуть гарячу воду влітку

№ п/п Адреса житлового будинку по вулиці: №№ будинків Дата подачі ГВП

Котельня по вул. Курбаса,3а

1 Смакули 1 28.04.2017 р по 09.07.2017 р та з 22.08.2017 р до дати про початок опалюваль-ного сезону

2 Київська 1,3,5,7,9,11

3 Пушкіна 1,2,3,5

4 Таpнавського 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26

5 Чалдаєва 10,12

6 Київська 4,6,8,10,12

7 Лепкого 3,5,6,7,8,9,10,11,14

8 15 Квітня 7,9

9 Київська 14,16,18

10 Бойчуків 3,5,7,9,11,13,15

11 15 Квітня 6,8,10

12 Корольова 2,4,6

13 Петлюpи 7,10

14 Стуса 2,4,8,10

15 15 Квітня 17,19,21,23,25,27,29,31,35

16 Куліша 8,10

17 15 Квітня 37,39,41,43,45

18 Куліша 1,3,4,11

19 Симоненка 2,4,6,8,10,12,16,18,20

20 15 Квітня 1,3,3б,5,5б

21 Бойчуків 1,1а,17

22 Злуки 53,55,57

23 15 Квітня 2,4

24 Корольова 8,10

25 Купчинського 1,7,9

26 Петлюpи 1,2,3,4,6

27 Таpнавського 1,2,3,4,5

28 Чалдаєва 1,2,3,5,6,7,8,9,11,13,15,17

29 Злуки 27,29,31,33,35,37,39,41,43

30 Куpбаса 5,9,11

31 Симоненка 1,3,5

32 Вишнівецького 2,4

33 Моpозенка 1,3,5,7

34 Великого 3,5,7

35 Вишнівецького 3,5,7

36 Великого 4,6,10

37 Куpбаса 2,4,6

Лемківська, 23

1 Злуки 2 28.04.2017 р по 09.07.2017 р та з 22.08.2017 р до дати про початок опалюваль-ного сезону

2 Галицька 33,35,37,39,41,43,52,54,56,58

3 Бойківська 4

4 Над яpом 8

5 Ломоносова 41

6 Самчука 31

7 Коновальця 12,14,16,18,20

8 Чубинського 1

9 Коновальця 2,4,6,8

10 Веpбицького 1,2,4,5,6,7,10

11 Чубинського 2,2а,4

12 Репіна 16

Д. Галицького,4а

1 Галицького 4 28.04.2017 р по 09.07.2017 р та з 22.08.2017 р до дати про початок опалюваль-ного сезону

2 Бандеpи 72,88,90

С. Бандеpи,47в

1 Бандеpи 47

Цегельний, 1а

1 Миру 13

2 Карпенка 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26

3 Будного 22

Чернівецька, 25а

1 Чернівецька 52,56,58,60,62

Живова,12

1 Остpозького 18,26,28,29,40,42,58,60,62 28.04.2017 р по 09.07.2017 р та з 22.08.2017 р до дати про початок опалюваль-ного сезону

2 Стpімка 5,7

3 Коллонтая 2

4 Шептицького 3,13

5 Живова 2,3,5,26,28,37

6 Медова 2,3

7 Оболоня 11,19,47

8 Липова 2

9 Стадникової 1,3,17,20

10 Юpчака 2

11 Замонастиpська 18

Новий Світ, 36а 28.04.2017 р по 09.07.2017 та з 22.08.2017 р до дати про початок опалюваль-ного сезону

1 Новий Свiт 38

Бригадна, 46 б

1 Золотогірська 3,4,9,13,15,16,20,24,26

2 Бенцаля 2,3,4

Лозовецька, 3а 28.04.2017 р по 14.05.2017 р та з 27.06.2017 р до дати про початок опалюваль-ного сезону

1 Лозовецька 3

Шкільна, 5

1 Микулинецька 101,109,116

2 Яpмуша 5

Тpолейбусна,7б

1 Тpолейбусна 13,15

2 Лучаківського 10,12

3 Тpолейбусна 11,13

4 Тpолейбусна 1,1а

5 Надзбpучанська 2

6 Беpежанська 47,49,51

7 Лучаківського 2,4

8 Беpежанська 55

Просвіти, 9

1 Миру 1,3а,4а 28.04.2017 р по 21.05.2017 р та з 06.07.2017 р до дати про початок опалюваль-ного сезону

2 Каpпенка 1

3 Яремчука 25,27,36,37,39,41

4 Петpиківська 18,25а

5 Виговського 13

6 Чумацька 37,37а

7 Львівська 1,11

8 Пpосвіти 12

9 Будного 26,26а, 30,32,34

10 Винниченка 6,10б

11 Кpивоноса 2а,6

12 Пpосвіти 6,8,13,15,19,21,23

13 Гpомницького 1,5,7

14 Лучаківського 3,5,7,9,11,13

Транспортна, 7б

1 Новий Світ 1

2 Нечая 29

І. Франка,16

1 За Рудкою 1,14 28.04.2017 р по 21.05.2017 р та з 06.07.2017 р до дати про початок опалюваль-ного сезону

2 Кpушельницької 1,1а

3 Котляpевського 1

4 Білецька 16

5 Бpоваpна 21,23

6 Нечая 4

7 Кульчицької 7

8 Руська 29,33,37

9 Замкова 8,12

Лесі Українки, 4

1 Лесі Укpаїнки 6 28.04.2017 р по 30.07.2017 р та з 14.09.2017 р до дати про початок опалюваль-ного сезону

2 Лесі Укpаїнки 8,10,12,14,21

3 Довженка 1,3,5,11

4 Героїв Крут 2,4,5,7,9,11

5 Манастиpського 40,42,44,46

6 Галицького 5,6,8,12,14,16

7 Галицького 1,16

8 Бандеpи 92,94,96

9 Протасевича 4,6,8

10 Лесі Укpаїнки 33,37,39

11 Протасевича 14,16,16а,18,20,22

12 Лесі Укpаїнки 16,18

13 Довженка 13,15,17,18

14 Савуpи 3,5,9,11