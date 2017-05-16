У Тернополі відбувся турнір з міні-футболу імені видатного футболіста, тренера Валерія Лобановського. 13 травня минуло 15 років з дня смерті багаторічного наставника київського «Динамо». У турнірі, присвяченому пам’яті відомого українця, брали участь 12 команд.

«Тішить те, що багато команд зголосились взяти участь у цьому турнірі. Це свідчить про те, що на сьогоднішній день молодь хоче займатись спортом, брати участь у різного роду турнірах, кубках. Хочу подякувати усім організаторам і командам-учасникам за те, що вони знайшли час і зробили свято для себе і для вболівальників», – каже народний депутат України, голова Федерації футболу Тернопільської області Тарас Юрик.

У фінальному матчі з рахунком 1:0 перемогла команда “Міщанське братство”. Друге місце посіла збірна команда Тернопільського національного технічного університету, третє місце – команда «Рух» ТНЕУ».

«Здобути перемогу було досить складно. По грі суперників було видно, що вони тривалий час грають всі разом в одній команді. Що стосується нашої команди, ми зіграли разом вперше. Після сьогоднішнього тріумфу будемо часто тренуватися спільно, щоб бути більше згуртованими і зіграними», – каже капітан команди “Міщанське братство” Олександр Смірнов.

«Наша команда допустила одну помилку, яка стала вирішальною. Чесно кажучи, шкода. Хоча по грі, мені здається, ми не сильно уступали суперникам. Була рівна боротьба. Погода трошки зіпсувала ігрову якість», – каже футболіст збірної команди ТНТУ ім. Івана Пулюя Юрій Околіта. – «Оскільки ми у цьому турнірі посіли друге місце, треба прагнути до перемоги. Сподіваюся, що наступного року переможемо».

Турнір з міні-футболу ім. Валерія Лобановського відбувся у Тернополі за сприяння територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» та підтримки Федерації футболу Тернопільської області. Командам, які посіли призові місця, організатори заходу вручили медалі, грамоти, м’ячі, сертифікати на боулінг. Усі інші учасники були нагороджені подяками. Команда «Міщанське братство», яка посіла перше місце, отримала також кубок та м’яч з автографами легендарних екс-гравців ФК «Реал Мадрид» Івана Переса та Франсіско Павона.

Турнір з міні-футбол ім. Валерія Лобановського планують провести у Тернополі і наступного року. «Я думаю, є сенс, щоб цей турнір мав продовження і кожен рік ми згадували про нашого великого тренера. Адже з ним пов’язана величезна частина історії українського футболу», – зазначив народний депутат України, голова Федерації футболу Тернопільської області Тарас Юрик.

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