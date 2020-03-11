Отець Теодозій Янків: «Не може учень Христа не мати часу для Бога»

Про це сказав місіонар Чину святого Василія Великого о. Теодозій Янків, який 9-11 березня проводить великопосні реколекції для священиків Тернопільсько-Зборівської архиєпархії у Зарваниці. До уваги слухачів монах, який має понад 40 років місіонерського служіння, представив глибокий аналіз важливих тем, які стосуються душпастирської праці священика, та ділився досвідом.

Отець Теодозій наголосив: «Не може учень Христа не мати часу для Бога, шкодувати часу для Бога. Учень не може сумніватися ким був Ісус Христос. Коли є сумнів, спрацьовують гальма: не хочу і не буду. Тому, кому довіряємо, ми відкриваємо двері нашого дому і серця. На вашому обличчі маєш яскравість, світло Христа».

Аналізуючи подію Преображення Господнього, реколектант ствердив: «Переображення – це доказ. Христос показує, що Він собі Син Бога живого. В душу і серце апостолів входять переміни, які змінюють їхнє життя. Христос кличе: “Встаньте і ходіть”, бо не може бути учень Христа настільки зайнятим, щоб зволікати і не йти. Ми не можемо не бути. Він погляне в обличчя і спитає кожного з нас: “Хто я?” З вірою і відповіддю ми утверджуємося в істині, особисто бачимо Божество в Ісусі Христі».

Проповідник зокрема говорив про важливість ентузіазму у священичому служінні: «Ентузіазм – дар, що тримає при служінні. Мати захоплення Ісусом Христом, яке не може тебе ніколи залишити. Берегти перший запал, що веде вперед. Своє служіння священниче ніколи не може бути зведене до наємництва. Перший ентузіазм чинить нас Христовими священиками. Христос наче стоїть і каже: “Ходи за мною”.

«Апостол – це посланець, якого Христос сам вибирає і він найближчою особою до Нього. Покликання апостолів – плід молитви вчителя. Апостолят народився з молитви Ісуса Христа. Єдність з Вчителем апостол творить через молитву. Як забракне душпастирю молитви, то втрачає в собі образ апостола. Єдність з Вчителем помагає передавати все те, що Вчитель говорив. Вона ніколи не дасть мені заснути, стати байдужим, адже Він за мене молився, щоб я став його апостолом».

До слова, реколекції для священиків у Марійському духовному центрі «Зарваниця» в часі Великого посту складаються із 3 турів. Архиєпископ і митрополит Василій Семенюк запрошує щораз досвідчених проповідників, які діляться цінним досвідом душпастирства. Окрім слухання наук та інших духовних вправ, священики моляться церковне правило, Хресну Дорогу, служать Літургію Передосвячених Дарів та інші Богослужіння.

прес-служба архиєпархії