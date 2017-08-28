Озвучено дві версії смерті тернопільського депутата Володимира Стаюри (відео)

Один із керівників тернопільської “Свободи” Володимир Стаюра загинув під час заняття дайвінгом. При підйомі відбулась різка зміна тиску. Не виключено, що акваланг був несправним.

Про це повідомляє Файне місто.

Повідомляється, що Володимир Іванович багато років мав хобі – заняття дайвінгом.

В той же час, під час вчорашнього новинного ефіру на каналі “1+1”, прес-секретар тернопільського ВО “Свобода” Андрій Тернопільський повідомив іншу версію смерті Володимира Стаюри.

За його словами, на відпочинку у Єгипті разом із сім’єю, під час прогулянки біля моря у Володимира Стаюри зупинилося серце.

Тернопільський повідомив, що раніше Стаюра на здоров’я не скаржився, та вчора йому стало погано. Зранку, Володимир Іванович прийняв кілька медичних препаратів та після обіду стан здоров’я погіршився.

