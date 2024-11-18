У Шумську водійка збила жінку
У Шумську в ДТП постраждала жінка, повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.
З переломами та іншими тілесними ушкодженнями до медзакладу звернулася жителька Шумської міської громади. 69-річна жінка потрапила під колеса автомобіля. Про інцидент правоохоронців повідомив черговий лікар.
Аварія трапилася 15 листопада близько 9:00. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки працівники поліції встановили, що водійка автомобіля Ford Focus збила перехожу, яка переходила дорогу біля одного з навчальних закладів Шумська.
Автомобіль правоохоронці помістили на арештмайданчик, а у кермувальниці взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини автопригоди встановлюють слідчі поліції.