У Шумську водійка збила жінку

З переломами та іншими тілесними ушкодженнями до медзакладу звернулася жителька Шумської міської громади. 69-річна жінка потрапила під колеса автомобіля. Про інцидент правоохоронців повідомив черговий лікар.

Аварія трапилася 15 листопада близько 9:00. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки працівники поліції встановили, що водійка автомобіля Ford Focus збила перехожу, яка переходила дорогу біля одного з навчальних закладів Шумська.

Автомобіль правоохоронці помістили на арештмайданчик, а у кермувальниці взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини автопригоди встановлюють слідчі поліції.