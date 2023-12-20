П’ятнадцять тисяч гривень втратила жителька Тернополя, бо хотіла допомогти подружці

П’ятнадцять тисяч гривень втратила жителька Тернополя. Жінка погодилася допомогти своїй подрузі, але не телефонувала їй, а повірила словам, отриманим у месенджері “Telegram”.

Про те, що віддала гроші невідомо кому дізналася лише за деякий час, коли випала нагода поспілкуватися зі знайомою при зустрічі. Потерпіла звернулася до поліції.

Як стало відомо, “Telegram” подруги зламали невідомі та від її імені розсилали повідомлення людям зі списку друзів.

Правоохоронці звертаються до усіх, хто користується будь-якими соцмережами та месенджерами, бути уважними.

Перш ніж виконати будь-який переказ грошей, переконайтеся, що особа, яка звертається до вас, справді ваш знайомий. Запитайте його чи її про конкретні подробиці або події, які б ви могли перевірити.

Уникайте безпосереднього переказу грошей через месенджери або інші електронні засоби. Використовуйте безпечні платіжні системи або перевірені методи переказу грошей.

Уточняйте потребу друзів або родичів через альтернативні канали – телефонуйте чи зустрічайтеся.

Будьте пильними й бережіть себе та свої фінанси!



