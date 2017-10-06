“Палиш цигарки у громадських місцях? Відплата близько!”, — застерігають у Тернополі

Паління в громадських місцях в Україні заборонене Законом №4844 про повну заборону куріння в громадських та на робочих місцях, включаючи приміщення закладів ресторанного господарства.

Проте, як часто ви бачите курців на зупинках громадського транспорту? Як часто наші діти дихають тютюновим димом від людей, які вирішують стати на перекур на вулиці? Доволі таки часто, якщо не постійно.

На прохання тернополянина Петра Штегельсткого та за його підтримки, громадська організація “Гроно ініціатив” створила соціальний відеоролик спрямований на курців, оточуючих їх людей та задля підвищення загальної небайдужості до проблеми.

Задумайтесь: за даними ВООЗ, від викликаних пасивним курінням хвороб, у світі щорічно помирає 600 тисяч некурців, які вимушені дихати тютюновим димом. Щороку від тютюнового диму помирає понад 100 тис. українців, з них більш як 10 % – пасивні курці.

Натхнення та допомога в зйомці ролика: Петро Штегельський.

Сюжет, зйомка, монтаж: Оксана Кузьменко.

В ролях: Олена Степанова, Ігор Беловський, Орест Дмитрик, Оксана Ратушняк, Аліна Микитишин.