Хто на Тернопільщині приймав поважних людей

5 жовтня в Збаражі приймали поважних гостей, представників країн Вишеградської четвірки, а саме: Надзвичайний і повноважний посол Угорщини в Україні, Ерно Кешкень, Надзвичайний і повноважний посол Чехії в Україні, Радек Матула, Надзвичайний і повноважний посол Словаччини в Україні, Юрай Сівачек, Заступник глави місії Посольства Польщі в Україні Яцек Жур. З української сторони велике представництво обласної та районної влади на чолі з головою ОДА, Степаном Барною. Про це повідомляє мер міста Роман Полікровський.

Враховуючи те, що країни Вишеградської четвірки об’єднались задля просування своїх країн в Євросоюз і з досягненням поставлених цілей почали працювати у форматі 4+, тобто колективно допомагати іншим країнам досягати європейських цінностей і перспектив.

Оскільки вчорашня зустріч проходила в Збаражі, то наші поважні гості назвали цей формат Збаразькою пятіркою. Говорили про різні сфери співпраці, зокрема інвестиційні проекти, гуманітарну сферу, туризм, розвиток інфраструктури. Приємно, що представник Польщі, Яцек Жур зазначив, що місто Збараж уже приймає активну участь в залученні закордонних інвестицій, в рамках грантового проекту, що передбачає встановлення сонячних колекторів в нашому коледжі, створення навчальної групи з енергоефективності, а також формування Паспорта енергоефективності міста. Переконаний, що завдяки таким зустрічам ми зможемо не тільки перейняти досвід наших закордонних партнерів, а й вдало використаємо на благо наших міст всі можливості грантових програм Євросоюзу. Дякую усім організаторам за таку потужну зустріч і можливість показати всі принади нашого мальовничого Збаразького замку і побудувати хорошу співпрацю з країнами Вишеградської четвірки чи то Збаразької п’ятірки…