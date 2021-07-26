Панно на будівлі «Текстерно»: власники обіцяють зберегти всі фігури

У Тернополі на будівлі палацу спорту «Текстерно» проводять ремонтні роботи. Мистецтвознавці забили на сполох, заявляючи, що на фасаді розміщено панно, яке має культурну цінність, і його потрібно зберегти для майбутніх поколінь.

Смальтові панно на будівлі ПС “Текстерно” створив художник Валерій Ламах у 1974-75 роках, це була його остання монументальна робота.

– У цих панно автор поєднав фігури працівників і працівниць з орнаментальними сюжетами «Книги схем». Таким чином ці твори набули особливої цінності та значущості. Сьогодні пам’яткоохоронна діяльність в Україні перебуває у глибокій кризі. Питання захисту культурної спадщини часто вирішуються силами активістів та активісток, а ще частіше об’єкти культурної спадщини руйнуються власниками та забудовниками. Надзвичайно важливо сьогодні зберегти безцінні тернопільські мозаїки Валерія Ламаха, допоки держава не має спроможності їх захистити, – заявила мистецтвознавиця Євгенія Моляр.

Власники приміщення кажуть, що всі фігури на стіні будуть збережені, хоча визнають, що вони можуть у найближчий час обвалитися.

– Якщо буде перевірка Мінкультури і фахівці скажуть, що це не становить ніякої культурної цінності, я все одно би настояв, щоби панно залишилося. Хоча конструктивно це погано, воно за рік може обсипатися. На сьогодні роботи з утеплення фасаду завершено, п’ять фігур працівників збережено. Та оскільки 10 років приміщення палацу спорту не опалювалось, крайній орнамент обвалився. Всі решту залишилися і будуть збережені, – розповів представник одного із власників, голова Тернопільської обласної федерації баскетболу Ігор Комендат.

Ігор Юлійович також розповів, що відремонтована будівля буде використовуватися виключно для спортивних потреб: «Об’єкт абсолютно соціальний! Там уже займаються боксери і важкоатлети – відшкодовуються тільки витрати на утримання. Також із жовтня сюди перейдуть займатися ще 150 дітей ігровими видами спорту (баскетбол, гандбол, волейбол), оскільки єдиний комунальний заклад на вулиці Братів Бойчуків перевантажений, відповідно там не може займатись і половина бажаючих дітей. До прикладу, на день юним баскетболістам виділено всього дві години, що дуже мало.