Патрульні виявили 2 автомобілі, які перебувають у розшуку

Cьогодні близько обіду в інспекторів патрульної поліції двічі спрацювала система відеоконтролю «Рубіж».

На вулиці Симоненка патрульні зупинили автомобіль Daewoo Lanos, а на Збаразькій – Dacia Logan у відповідності до інформаційно-пошукової системи вони перебувають у розшуку Державної виконавчої служби. Зокрема, власник автомобіля Daewoo Lanos заборгував 15 тисяч одному з банків, а Dacia Logan не сплатив штраф у сумі 1 тисячі гривень.

Автомобіль Daewoo Lanos евакуювали на арештмайданчик. А водій Dacia Logan погасив заборгованість у відділенні Державної виконавчої служби без евакуації транспортного засобу.