Дубовецькі баскетболісти – переможці чемпіонату Тернопільського району

24 листопада 2017 року на базі НВК «Дичківська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ» в рамках ХХІІ Спортивних ігор школярів Тернопільського району відбулися фінальні змагання з баскетболу серед юнаків ЗОШ І-ІІ ст.

В змаганнях взяли участь команди НВК «Дичківська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ», НВК «Домаморицька ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ», Білецької, Петриківської, Скоморохівської ЗОШ І-ІІ ст. та представники Байковецької ОТГ – юні баскетболісти НВК «Дубовецька ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ».

В своїй підгрупі спортсмени с. Дубівці Байковецької ОТГ впевнено перемогли основного конкурента – господарів змагань, розгромили команду Білецької ЗОШ І-ІІ ст. і вийшли в фінал.

У фіналі дубівчани перемогли команду НВК «Домаморицька ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ» з рахунком 20:6 та вибороли перше місце.

Переможцями змагань стали Боднарчук Дмитро (9 клас), Дума Володимир (8 клас), Лучкевич Назар (9 клас), Оленюк Арсен (7 клас), Турчин Микола (7 клас), Турчин Святослав (8 клас), Яцюк Владислав (9 клас).

“Наша команда добре готова у плані функціональної підготовки, всі ігри провела на високих швидкостях, питання стосовно результатів матчів були зняті задовго до фінального свистка”, — йдеться на сайті Байковецької ОТГ. – Тренер команди, вчитель вищої кваліфікаційної категорії Зіновій Пилипович Могильський завжди спрямований на досягнення вихованцями максимальних результатів, формування гармонійно розвиненої особистості спортсмена, виховав багато талановитих баскетболістів”.