Пацієнтів Тернопільської області перед плановими операціями тестуватимуть на COVID-19

🛑 Пацієнтів в області перед плановими операціями тестуватимуть на COVID-19

МОЗ уже розробило алгоритм проведення ПЛР-тестувань перед плановими операціями. Про це повідомив під час учорашнього брифінгу Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

🔹Людина, яка потребує госпіталізації, за направленням лікаря за місцем проживання повинна пройти відповідний тест, 2-3 дні перебувати в самоізоляції та тільки після підтвердження негативного результату ПЛР-тестування має право на необхідне лікування.